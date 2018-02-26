القاهرة- محمد الدمرداش:

يكمل اليوم، فريق نادي الزمالك، مشواره في الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره طلائع الجيش على إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 27 من المسابقة المحلية.

الزمالك يدخل المباراة وهو في حالة معنوية رائعة بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة التي تحققت في الدوري والفوز في 5 مباريات متتالية تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال الذي جمع 15 نقطة متتالية جعلته ينقض على المركز الثاني خلف الأهلي ويزيح الإسماعيلي والمصري البورسعيدي من طريقه نحو تحقيق المركز المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

ونجح الزمالك في جعل رصيده يرتفع إلى 48 نقطة في الوصافة ويسعى إيهاب جلال للفوز السادس على التوالي والذي يجعله يؤمن المركز الثاني انتصارا لما ستسفر عنه مباريات المصري البورسعيدي المؤجلة، وبالتالي لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط الغالية.

واختار إيهاب جلال قائمة ضمت، أحمدالشناوي ومحمود جنش في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام وحمدي النقاز ومعروف يوسف وأحمد فتوح في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود دونجا ومحمود عبد العزيز وأحمد داودا وعماد فتحي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي في الوسط، ومحمد عنتر ويوسف أوباما وكاسونجو في الهجوم.

واستبعد إيهاب جلال في المقابل، أيمن حفني وعبد الله جمعة ومحمد إبراهيم وإسلام جمال وأحمد توفيق وأحمد رفعت وعمر صلاح وكريم رأفت لأسباب فنية، بالإضافة إلى المصابين نانا بوكو ومحمد مجدي وباسم مرسي ومؤيد العجان.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض اللقاء بتشكيل يضم، أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمود حمدي الونش و%8