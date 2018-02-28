الزمالك يثأر من الطلائع ويؤمن الوصافة

القاهرة- محمد الدمرداش:

واصل فريق الزمالك انطلاقته القوية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وحقق فوزا سهلا على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين على إستاد القاهرة الدولي في الجولة 27 من البطولة المحلية، ليحقق الزمالك الفوز السادس على التوالي في المسابقة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال والذي تولى المهمة بشكل رسمي في الفترة الأخيرة خلفا للمدير الفني المونتنيجري نيبوشا.

الزمالك سجل ثلاثيته عبر محمود عبد العزيز ومحمود علاء والكونغولي كاسونجو كابونجو، ونجح أحمد الشناوي حارس المرمى في التألق والتصدي لركلة جزاء لصالح طلائع الجيش ليحافظ على نظافة شباكه ويمنح فريقه فوزا غاليا رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الأهلي، في إطار سعي الزمالك لتأمين الوصافة خوفا من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي المطاردين وحتى يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.

من جانبه، أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك أن الهدف المبكر سر الفوز، مشيرا إلى أن الفوز مهم للغاية وأنه راض تماما عن الأداء رغم الإرهاق الشديد الذي يعاني منه اللاعبون في ظل توالي المباريات في الفترة الأخيرة، كما أن الفوز تحقق على حساب فريق قوي للغاية ويقوده واحد من أفضل المدربين في مصر.

وفي الأهلي، بدأ مسئولو النادي الأحمر في استخراج تأشيرة الغابون للاعبين قبل السفر إلى العاصمة ليبرفيل، خلال الأيام المقبلة مع منتصف شهر مارس المقبل.

ويتحرك الأهلي لإنهاء إجراءات سفره إلى الجابون، من أجل مواجهة فريق مونانا في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها منتصف شهر مارس المقبل في العاصمة ليبرفيل.

ويواجه الأهلي، فريق مونانا الجابوني على إستاد القاهرة الدولي يوم ٦ مارس المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة القارية بحضور ٥ آلاف متفرج.