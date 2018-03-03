الزمالك يجدد لحارسه الشناوي 4 سنوات

القاهرة- محمد الدمرداش:

نجح نادي الزمالك المصري في إنهاء أزمة تجديد عقد حارسه أحمد الشناوي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ووقع الحارس الدولي عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وبدون شروط جزائية، عقب الجلسة التي جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي.

وحامت الشكوك حول إمكانية رحيل الشناوي بنهاية الموسم الجاري وانتقاله للغريم التقليدي الأهلي، في ظل انتهاء عقده مع النادي، وأحقيته في التوقيع دون الرجوع للإدارة البيضاء، التي تحركت سريعا لإنهاء الأزمة والحصول على توقيع الحارس الدولي ليبقى مع الفريق، خاصة وأنه يتألق بشكل لافت للأنظار حاليا مع الزمالك واستعاد مستواه الطبيعي مرة أخرى بعد فترة من التراجع.

وتحرك الزمالك سريعا وعقد جلسة مع الحارس، انتهت بالحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات مقبلة وبدون وضع أي شروط جزائية في التعاقد تمكنه من الرحيل، ولكنه حصل على وعد رسمي من جانب مرتضى منصور، بالموافقة على احترافه في حالة وصول عرض مادي مناسب له خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحارس أكد أكثر من مرة رغبته في خوض تجربة احترافية خارج مصر عقب نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وسيحصل الشناوي على 10 ملايين جنيه في الموسم، بعدما جدد الحارس تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم، حيث طلب الشناوي في البداية الحصول على 12 مليون جنيه سنويا ولكن المجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور نجح في تخفيض طلباته المالية للاعب لتصبح 10 ملايين جنيه فقط، مع عدم وجود شروط جزائية فى عقده نهائيا.

في ذات السياق، أعلن مرتضى منصور، توصله لاتفاق رسمي مع طارق حامد لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي هو الآخر بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الجارية.

وعقد منصور، جلسة مع لاعب الوسط الدولي، أوضح أنه اتفق خلالها على كافة التفاصيل المالية مع طارق حامد، واتفق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر مع الفريق الأبيض خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك ولابد من استمراره.