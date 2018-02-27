الزمالك يرحب بانتقال إبراهيم للأهلي

القاهرة- محمد الدمرداش:

رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بانتقال لاعبه محمد إبراهيم صانع الألعاب إلى فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل الأنباء التي تتردد بشأن مفاوضات تجرى بين اللاعب وإدارة النادي الأحمر في الفترة الماضية.

وأضاف مرتضى منصور بأنه يرحب برحيل اللاعب للنادي الأهلي وإذا دخل الفريق في مفاوضات معه فإنه لا يمانع على الإطلاق ويبدي ترحيبه بالصفقة ولن يتمسك باستمراره بأي حال من الأحوال.

من ناحية اخرى، يكمل فريق الأهلي اليوم، مشواره في الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على فريق الداخلية على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة بحثا عن فوز جديد يقربه من حصد اللقب الثالث على التوالي والأربعين طوال تاريخه في الدوري.

الأهلي يدخل المباراة وهو يحتل قمة المسابقة برصيد 69 نقطة وبفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، حيث يحتاج الفريق الأحمر لحصد 7 نقاط أخرى تجعله يحصد اللقب بشكل رسمي ويعلن عن نفسه بطلا للدوري، وإضافة 3 نقاط تجعله على بعد 4 نقاط فقط من الفوز بالدوري ومن الممكن أن ينهي الدوري قبل ذلك في حالة سقوط الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري البورسعيدي في أي مباراة سيكون الفريق الأحمر بطلا بشكل رسمي.

وفي المقابل، يحاول الداخلية صاحب المركز 12 برصيد 30 نقطة، تحقيق الفوز من أجل إضافة 3 نقاط أخرى لرصيده تبعده عن الدخول في دائرة المنافسة على الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني.