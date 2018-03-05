عمر: خلق صناعة إبداعية محلية تبرز طاقات الشباب الإبداعية للارتقاء بالفن الأصيل وتنويع مصادر الدخل القومي

كتب – محمد غانم:

تطلق وزارة الدولة لشؤون الشباب الخميس المقبل مهرجان (عدسة) ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 وحيث يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الزين الصباح أمس في مؤتمر صحافي: ان المهرجان الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي يمثل منصة لتسليط الضوء على ابداعات الشباب ويعتبر تأسيسا لبيئة صحيحة تنمومن خلالها ابداعاتهم بما يسهم في تعزيز النظرة الايجابية لمفهوم الصناعات الإبداعية الشبابية وتفعيلها في الريادة الاجتماعية والاقتصادية والإبداع والمواطنة .

وأضافت ان المهرجان يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 الذي يحظى برعاية سموالأمير ويقام خلال التفرة من 8 الى 10 مارس في حديقة الشهيد، وينظم بالتعاون مع وزارة الاعلام وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة أوريدوللاتصالات المتنقلة.

وأوضحت أن تبني مبادرات الشباب المبدعة واجب وطني تأخذه وزارة الدولة لشؤون الشباب على عاتقها، ولا تدخر جهدا في هذا الأمر، ضمن الإمكانات المتاحة بالتعاون مع جميع الجهات، فالشباب هم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل هذا الوطن، وأبواب الوزارة مفتوحة لهم دائما، والكويت هي بيت شباب وهدفنا رسم صورة لهويتنا الكويتية المعاصرة وإعادة مركز الكويت كمنارة للإبداع والأفكار المستنيرة والفنون الرفيعة”.

وأضافت “أن الكويت كعادتها منذ بداية نشأتها حرصت على استثمار الشباب وصقل قدراتهم الفنية في شتى أنواعها، مشيرة إلى أن الفن هولغة الشعوب ولغة العالم فبالفن نستطيع إيصال أي رسالة ممكنة ومهما اختلفت الرسالة يبقى عنصرا أساسي لا يتغير وهوالفن بشتى أنواعه وأشكاله”.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية شفيق السيد عمر: إن المهرجان يهدف الى تسليط الضوء على ابداعات الشباب في مجالات الفنون المختلفة وإبراز طاقاتهم الفنية والإبداعية، لخلق صناعة إبداعية محلية للإرتقاء بالفن الأصيل وخلق مساحة للفنون الإبداعية تمكن من زيادة وتنويع مصادر الدخل القومي.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات وورش العمل كما يتضمن عروض الأفلام والمسرحيات وورش عمل خاصة للأطفال وأيضا حفلات موسيقية لإبراز المواهب الشبابية.

وأكد أن “الشاب الكويتي متعدد المواهب في شتى الميادين الفنية من موسيقى ومسرح وتصوير ومونتاج وفيديوقصير وغيرها من الفنون الإبداعية”، لافتا الى مشاركة العديد من المواهب الشبابية الكويتية في الحفل الغنائي لمهرجان عدسة 3 منها فهد القطان آلاء الهندي وحمد العماري وغيره من الفنانين الشباب.

وأشار السيد عمر الى ورش العمل تضمن ورشة عمل للأطفال وحلقة نقاشية بعنوان اللغة التلفزيونية الدرامية الحديثة وعروض للأفلام القصيرة ومسرحية بعنوان جمهور المسرح وحلقة نقاشية بعنوان السينما السعودية نقطة تحول.

وقال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في “أوريدو” مجبل الأيوب “يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل إطلاق مهرجان “عدسة” للعام الثالث على التوالي”وهوالمهرجان الذي تمكن من أن يصبح المنصة الأولى لأبرز المبدعين من شباب وشابات هذا الوطن، والوجهة الأولى لكل من يرغب بالتعرف على الإبداع والفن الذي يقدمه شبابنا وبناتنا المبدعين.