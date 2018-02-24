الزين: فرق تطوعية شبابية تشارك في تنظيم الاحتفالات

الاحتفالات بالأعياد تستهدف تعزيز المواطنة وغرس القيم النبيلة “وليكن احتفالنا بالعمل”

حريصون على إبراز مهارات الشباب في جميع المجالات واكتشاف طاقاته الإبداعية

رفعت أسرة وزارة الدولة لشؤون الشباب أسمى آيات التهاني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية ومرور 57 عاماً على الاستقلال و28 عاما على تحرير بلدنا الكويت.

وقالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح في تصريح امس استكمالا لنجاحات الاحتفال بالأعياد الوطنية تحت شعار “ليكن احتفالنا بالعمل” فإن الوزارة تحتفظ بالشعار لترسيخ أهمية العمل لبناء الوطن ورفعة شأنه بالعمل وتشجيع الشباب على القيام بواجباتهم الاجتماعية تجاه الوطن، بالاضافة الى تفعيل دور الوزارة ومرسومها الذي ينص على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالشباب، والتأكيد على أهمية الاحتفال بأساليب حضارية، وبطريقة سليمة بعيده عن هدر الموارد الطبيعية”.

وذكرت أن متطوعين من الشباب سيشاركون في تنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحة أن هناك موقعين لتواجد المجاميع الشبابية وهما شارع الخليج العربي، وطريق الشاليهات باتجاه بنيدر حيث يكون أكبر تجمع شبابي في هاتين المنطقتين.

وأوضحت إنه تم تشكيل فريق من المتطوعين (طلبة كلية الطب سنة ثالثة ورابعة) بالتعاون مع وزارة الصحة تحسبا لأي إصابات أو حوادث خلال فترة الاحتفالات، لافتة الى انه سيكون تنظيم زيارة من قيادات الوزارة للمستشفى لتفقد الحالات.

وأشارت الصباح إلى مشاركة أسرة وزارة الدولة لشؤون الشباب بقيادييها في الفعاليات بالإضافة إلى كوكبة من الشباب الكويتي الذين نفخر بهم في شتى المجالات.

وأكدت أن الاحتفال بالأعياد الوطنية يهدف إلى تعزيز المواطنة وغرس القيم الوطنية في نفوس الشباب وإبراز دورهم، مشيرة الى الاهتمام بإبراز مهارات الشباب الكويتي في جميع المجالات واكتشاف طاقاته الإبداعية.

ودعت الزين الشباب الكويتي وجميع محبي الكويت على هذه الأرض الطيبة أن يتخذوا من العمل شعارا لاحتفالاتنا (ليكن احتفالنا بالعمل) لتظل راية وطننا الغالي خفاقة عالية أبد الدهر، مشيرة إلى أن التعبير عن الفرحة بالأعياد الوطنية لا يتوقف عند رفع علم الكويت العزيز على قلوبنا بل بالعمل الجاد المخلص وأداء كل منا الدور المنوط به على أكمل وجه.