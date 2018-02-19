السائح تفوز بجائزة “المرأة العربية”

أعلنت مؤسسة المرأة العربية عن فوز الإعلامية الاردنية ديما محمد السائح، معدة ومقدمة البرامج الرياضية في قناة العربية ، جائزة التميز في حقل العمل الرياضي “لجائزة المرأة العربية” للدورة السابعة لعام 2018.

وقالت الأمين العام للجائزة د. سعاد سليمان: “إن هذه الجائزة والتي تُعد أرفع جائزة عربية تُقدَّم للنساء المتميزات والمبدعات في حقول العمل المتنوعة بهدف إبراز الوجه المشرق للمرأة العربية في كافة المجالات والعمل على توثيق نجاحاتها وتألقها”.

وأضافت أن قرار اللجنة التحكيمية بمنح الجائزة للسائح جاء تقديراً للأدوار والجهود والمبادرات التي قامت بها في شتى أنواع العمل الرياضي والإعلامي لخدمة بلدها وقضايا المجتمع العربي وتم اختيارها ضمن اللجنة التحكيمية الخاصة بجوائز الرياضيين الشباب في الإمارات 2017 ولها العديد من المساهمات في مجال الرياضة.