كتب- محمد إبراهيم:

تنطلق اليوم الجولة الحادية عشر من منافسات دوري “فيفا” الممتاز بمواجهتين فيشد التضامن الرحال للقصر الأحمر لملاقاة الجهراء في حين يستضيف كاظمة السالمية وتستكمل المرحلة غدا فيلعب النصر أمام القادسية في الوقت الذي يصطدم فيه العربي بالعميد.

تخطف مواجهة كاظمة قبل الأخير بـ 9 نقاط والسالمية الوصيف بـ 18 نقطة الانظار الليلة لحاجة كل فريق منهما للنقاط الثلاث لتعزيز موقعة على قائمة ترتيب الدوري، الثنائي الذي اكتفى بالتعادل السلبي بالقسم الأول من الدوري لا بديل امامه عن الفوز اليوم لتحقيق مأربه فالبرتقالي الذي يعاني الأمرين بالتراجع للمركز قبل الاخير تقف اجهزته الفنية والادارية على المحك لاسيما عقب انتقاد جماهيره للادارة بسبب النتائج المخيبه ووقوف الفريق على حافة الهبوط للدرجة الأولى عبر بيان اصدره ديوان كظماوي، ويعلم الجهاز الفني بقيادةالبرتغالي اوليفيرا ان أي سقوط جديد قد يطيح بالجهاز لذا فأنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز الثاني في مشواره بالدوري معولا على قدرات حمد حربي ومشاري العازمي مع ناصر فرج بوسط الملعب إلى جانب البرازيلي فاندرلي العائد بعد غياب مع البيروفي هيرنان، على الجانب الأخر يبقى النصر هدف السالمية من اجل مواصلة التقدم في سباق المنافسه على اللقب في سبيلهم لمزاحمة الابيض وتقليص الفارق ويعتمد الوطني عبد العزيز حماده في ذلك على استعادة هدافه فهد الرشيدي بريقه إلى جانب حامد الرشيدي مع عدي الصيفي ونايف زويد.

صراع من نوع خاص

في اللقاء الأول الذي يجمع الجهراء الثالث بـ 16 نقطة والتضامن الأخير بـ 6 نقاط تبقى الانتعاشة التي يعيشها الفريقين المحرك الأول والأبرز للثنائي رغم التفاوت بينهما على قائمة ترتيب الدوري، خاصة وأنهما قادمين من فوزين مهمين فأبناء القصر الأحمر وعقب بدايتهم المتعثرة بالقسم الثاني نجحوا في تحقيق انتصار مهم على الأبيض بالجولة الماضية وتبدو صفوفهم مكتملة للمباراة بقيادة فيصل زايد مع محمد سعد ورونالد إلى جانب حمود ملفي وإبراهيم العتيبي.

على الجانب الأخر فالعنيد الذي فك العقدة وحقق أول انتصار على حساب النصر بالجولة الماضية يأمل بقيادة الصربي رادي الذي نجح في تغيير شكل الفريق لمواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد عن مؤخرة الترتيب، معولا في ذلك على قدرات لاعبيه فيصل عجب، يوسف العنيزان وفرحان يعد إلى جانب المحترفين العاجي بول اماند العائد من الإيقاف.