السالمية وبرقان يفتتحان ممتاز «اليد» اليوم

كتب – خالد العنزي:

يقص فريقا السالمية وبرقان في الخامسة والنصف من مساء اليوم، شريط الدوري الممتاز لكرة اليد بمشاركة الاندية الخمس الاولى التي تأهلت بختام الدمج وهي الكويت وكاظمة والسالمية وبرقان والصليبخات، ويلعب السماوي وبرقان في الخامسة والنصف مساء بينما يلعب في السابعة مساء الصليبخات وكاظمة، وتقام المباراتان على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد.

ويدخل السالمية اللقاء وبرصيده نقطة لاحتلاله المركز الثالث بالدمج بينما برقان الرابع يلعب اليوم دون نقاط، كما يلعب «البرتقالي» مباراته امام الصليبخات وبجعبته نقطتان لاحتلاله المركز الثاني بالدمج بينما نظيره اليوم خامس الدمج دون رصيد، وتقام البطولة من دورين «ذهاب واياب» وتقام جولة كل اسبوع.

كما تنطلق غداً منافسات دوري الدرجة الاولى بمشاركة الفرق اصحاب المراكز من السادس الى الخامس عشر بترتيب الدمج، وقسمت الى مجموعتين ضمت الاولى اندية: الفحيحيل والجهراء والساحل والقرين وخيطان، بينما ضمت الثانية اندية النصر واليرموك والتضامن والشباب والعربي.

وتبدأ غداً منافسات المجموعة الاولى فيلتقي الفحيحيل مع الجهراء في الخامسة والنصف مساء، وفي السابعة مساء يلعب الساحل مع القرين، وتلعب فرق المجموعة الثانية بعد غداً بحيث يلتقي النصر مع اليرموك في الخامسة والنصف مساء وفي السابعة مساء يلتقي التضامن مع الشباب.

من ناحيته، أكد الجزائري رابح غربي مدرب يد كاظمة، جهوزية فريقه لمواجهة اليوم امام الصليبخات، وقال: لدينا غياب فيصل واصل ومن المحتمل ان يغيب احمد القطان ايضاً لاصابته بالعضلة الضامة.

واضاف: «جميع مباريات الدوري الممتاز مهمة الا ان المواجهة الاولى هي الاهم كونها ترسم خريطة الفريق بالفترة المقبلة وتوضح لنا المستوى الفني والبدني للاعبين ومدى جهوزيتهم لبقية المباريات».