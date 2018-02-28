كتب – محمد إبراهيم:

تدخل منافسات دوري “فيفا” الممتاز لكرة القدم مرحلة جديدة عندما تنطلق الجولة الـ 13 من عمر المسابقة اليوم بمواجهتين حيث يلتقي السالمية النصر ويلعب العربي مع التضامن وتستكمل المرحلة غدا عندما يلعب الجهراء مع كاظمة في حين يلاقي الكويت القادسية في قمة مواجهات المرحلة.

تمثل المرحلة قبل الأخيرة بالقسم الثاني للمسابقة أهمية كبيرة لكافة الفرق لاسيما في صراع الابتعاد عن القاع الذي يعد الهاجس المخيف لمعظم فرق المسابقة حيث لا يتعدى الفارق بين الجهراء الوصيف والتضامن الأخير إلا 9 نقاط فقط في الوقت الذي يبقى فيه العميد الأكثر أريحية بابتعاده في الصدارة بفارق 10 نقاط عن اقرب ملاحقيه.

مباراة السالمية الثالث بـ 18 نقطة والنصر الرابع بـ 16 نقطة تحظى بأهمية كبيرة لطرفيها اللذين يرفعان لواء الفوز حيث يأمل السماوي في استعادة الوصافة موقتا في حين يمني النصر النفس بمزاحمة الجهراء على الوصافة، وكانت مواجهة الطرفين ذهابا قد انتهت بفوز النصر بهدف.

السالمية الذي تعرض لخسارتين على التوالي يبحث عن سبيل للعودة لسكة الانتصارات في المقابل فإن العنابي الذي نجح في الفوز في آخر مواجهتين يهدف لمواصلة العزف على وتر الانتصارات للتقدم أكثر على قائمة ترتيب الدوري.

الرهيب يفتقد لجهود بدر السماك في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول امكانيه لحاق نايف زويد العائد من الإصابة، ورغم ذلك تبقى صفوف السماوي عامرة بالأسماء القادرة على تعديل مسار الفريق يتقدمهم عدي الصيفي، فراس الخطيب إلى جانب فهد وحامد الرشيدي مع روجيه وأحمد ديب، على الجانب الأخر يتصدر المشهد في النصر مشعل فواز مع زبن العنزي وطلال العجمي إلى جانب سيد ضياء وابوكو مع روبين.

ولا يقل اللقاء الثاني الذي يجمع العربي الخامس بـ 14 نقطة والتضامن الأخير بـ 10 نقاط أهمية للطرفين اللذين تعادلا ذهابا بهدف لكل منهما ويعملان جاهدين للابتعاد عن دائرة وصراع الهبوط، الأخضر الذي استعاد نغمة الانتصارات على حساب السالمية بالجولة الماضية يأمل لاستمرار الصحوة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي وهو ما اخفق فيه على مدار الموسم الجاري حيث لم يتمكن من تحقيق انتصارين متتاليين، وتبدو صعوبة مهمة الأخضر في كونه سيواجه التضامن العنيد والذي يعد الأفضل والأكثر ثباتا في المستوى والنتائج بالقسم الثاني خلف العميد المتصدر حيث نجح في تحقيق انتصارين وتعادلين، ويطمح العنيد مع رادي لمواصلة النتائج الايجابية على أمل الابتعاد عن مؤخرة الترتيب لأول مرة.

جاهزية أحمد رحيل وجمعة العنزي تعزز من قدرات الاخضر الدفاعيه في ظل استمرار غياب أحمد ابراهيم، واحمد الخضر إلى جانب محود دشتي في الوقت الذي ترتفع فيه أسهم بوبي كيلمنت مع سعيد الرزيقي وعلى مقصيد كأوراق هجومية، بالمقابل يبقى فيصل عجب الخيار الابرز في هجوم العنيد إلى جانب يوسف العنيزان.