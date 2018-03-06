كتب محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

واصل العميد نزيف النقاط اثر تعادلة مع كاظمة في ختام القسم الثاني لدوري فيفا، فيما انفرد السالمية بالوصافة بعد تغلبه على الجهراء 1/2، وتستكمل منافسات الجولة 14 بمواجهتين اليوم تجمع الأولى القادسية مع التضامن في حين يحل العربي ضيفا على النصر.

وبذلك وصل الابيض الي النقطة 30 في الصدارة، وارتفع رصيد السماوي الي 24 نقطة، وخلفة الجهراء برصيد 19 نقطة، فيما وصل السفير للنقطة 16.

بالعودة لمباراة كاظمة والكويت جاءت الانطلاقة سريعة وحماسية لاسيما من جانب الابيض، وحاول الابيض خطف زمام المبادرة الهجومية، فيما خسر تبديل مبكر بعد استبدال فهد صباح للاصابة بيوسف الخبيزي.

بالمقابل دخل كاظمة اجواء اللقاء بشكل تدريجي وتفوق بالاستحواذ بعد الدقيقة 25 وبات الطرف الافضل بشكل نسبي، ونشط الابيض بالدقائق الخمس الاخيرة وطالب الابيض بركلة جزاء بداعي وجود لمسه يد الا ان يوسف نصار حكم اللقاء،اشار باستمرار اللعب.

تفوق كاظمة مع انطلاقة الشوط الثاني وحاول فتح جبهه هجومية من الطرف الايمن عبر عمر الحبيتر وسلطان صلبوخ وتعددت الكرات العارضية من دون جدوى، بالمقابل وضح البطء على اداء الابيض الذي ظهر بالدقيقة 53 لاول مرة مطالبا بركلة جزاء ايضا في الوقت الذي كاد فيه ناصر فرج يمنح كاظمة السبق مع الدقيقة 57 لولا تالق حميد القلاف، ومع الدقيقة 65 ترجم كاظمة افضليتة بتسجيل هدف السبق عبر فاندرلي اثر عرضية سلطان صلبوخ.

شدد الابيض من مساعيه للتعديل واشرك المدافع فهد الهاجري مهاجما بدلا عن عبد الهادي خميس قبل ان يشرك جمعة سعيد بدلا عن طلال فاضل ونجح استحواذ العميد عن طريق يعقوب الطراروة من متابعة تسديدة جمعة سعيد المرتدة من الحارس بالدقيقة 81.

وفي اللقاء الثاني سادت الندية لقاء السالمية والجهراء وسعى كلا الفريقين الى خطف هدف السبق، حيث اعتمد السماوي على انطلاقات عدي الصيفي وروجيه لتمرير الكرات الى رأس الحربة فهد الرشيد وردت العارضة تسديدة بدر السماك من ركلة حرة فيما تكفل القائم الايسر بحرمان الرشيدي من هدف محقق، في المقابل قاد فيصل زايد الهجمات الجهراوية بمساندة محمد سعد وفايز الظفيري ولاحت لفريقه أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل الاولى من رأسية حمود ملفي جاءت في متناول الحارس سطام الحسيني والثانية من تسديدة لزايد ابعدها الحسيني بصعوبة الى ركنية والثالثة من قدم سعد ابعدها الحارس.

وفي الشوط الثاني تقدم الساليمة عن طريق روجيه 56 وبعدها بأربعة دقائق تعادل الجهراء بنيران صديقة بعدما سجل فهد الرشيدي بالخطأ في مرماه وقبل النهاية بخمس دقائق عوض الرشيدي الخطأ وسجل هدف الفوز.

القادسية لمواصلة الانتصارات

في المباراة الأولى بين القادسية الذي يقبع ضمن دائرة المهددين بالهبوط رغم انتصاره الأخير والمهم على العميد بالجولة الماضية وبلوغ النقطة 16، يطمح ابناء بني قادس لمواصلة رحلة الانتصارات إلا أن مهمتهم لا تبدو هينه عندما يستضيفون التضامن الأخير بـ 10 نقاط والقادم من خسارة مؤلمة أمام العربي بثلاثية من دون رد ويسعى للعودة للانتصارات بغية الابتعاد عن مؤخرة الترتيب.

القادسية المنتشي باستعادة جهود العديد من الغائبين أمثال رشيد سومايلا، صالح الشيخ، عبد العزيز المشعان وأحمد الظفيري مع ريناتو وتياغو يتسلح بالكتيبة بقيادة مساعد ندا إلى جانب بدر المطوع ورضا هاني مع احمد الرياحي، بالمقابل يعلم الصربي رادي أن مهمته ليست سهله في ظل صحوة الاصفر إلى جانب تأثر لاعبيه بضغط المباريات ويتمسك بتحقيق نتيجة ايجابية لتعويض خسارة العربي معتمدا على قدرات هداف الدوري فيصل عجب إلى جانب يوسف العنيزان وفرحان سعد.

المباراة الثانية بين النصر صاحب النقاط الـ 16 والعربي بـ 17 نقطة لا تقل أهمية في ظل سعي الفريقين لاحتلال مركز في وسط الجدول لاسيما وان شبح الهبوط ما زال يحوم بهما، النصر القادم من خسارة بهدف امام السالمية يأمل في استعاد ة نغمة الانتصارات معتمدا على مشعل فواز، زبن العنزي وابوكو على جانب سيد ضياء.

على الجانب الاخر ورغم جملة الغيابات التي يعاني منها العربي بافتقاد جهود أحمد ابراهيم وأحمد الخضر مع خلف وعلى أحمد خلف بداعي الاصابة إلى جانب بوبي كلمنت للايقاف يمتلك الوطني محمد إبراهيم العديد من الاوراق لتحقيق الفوز بقيادة كيتا وطلال نايف مع عبد الله الشمالي على جانب سعيد الرزيقي ومشاري الكندري مع ليو.

وفاة حارس النصر المطيري

توفي امس احمد المطيري حارس مرمى النصر والمنتخب الوطني ابان حقبة الثمانينات بعد صراع طويل مع المرض.