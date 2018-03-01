كتب- محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

عاد السالمية لسكة الانتصارات بعد فوزه على النصر بهدف نظيف لعلي نادر، فيما واصل العربي صحوته وتخطى عقبة التضامن بثلاثية نظيفة ضمن الجولة ال 13 لدوري فيفا، ليرفع الرهيب رصيده الى 21 في الوصافة مؤقتا، بينما بقي العنابي برصيد 16 نقطة، وتقدم الاخضر الى النقطة 17، وتجمد رصيد العنيد عند 10 نقاط.

وتستكمل اليوم مواجهات الجولة بمباراتين من العيار الثقيل حيث يلعب الجهراء مع كاظمة في حين يصطدم العميد بالقادسية في قمة مواجهات المرحلة.

النصر يلعب والسالمية يكسب

وبالعودة الى مجريات لقاء النصر والسالمية جاءت البداية متواضعة الفريقين مع افضلية نسبية للعنابي بفضل تحركات خط وسطه، ولاحت للفريق أكثر من فرصة سانحة للتسجيل مرت الاولى من امام توريس من تمريرة ضياء فيما جاءت الثانية في متناول الحارس سطام الحسيني من عرضية البحريني ايضا، في المقابل اعتمد السالمية على التوازن في اداءه مع شن الهجمات السريعة، وعلى عكس مجريات اللعب خطف نادر هدف السبق لفريقه في الدقيقة ١٥ اثر تسديدة قوية ارتدت من الدافع محمد خالد لتخادع الحارس محمد الظفيري وتدخل الشباك.

حاول بعدها النصر تنظيم صفوفه لتعديل النتيجة لكنه تلقى صدمة اخرى بخروج مدافعه العاجي روبن مصابا وحل محمد العازمي بديلا عنه في الجهة اليمنى ليعود مساعد طراد لمركزه الاساسي في محور الدفاع بجانب احمد عليان، على الجانب الاخر اجرى عبدالعزيز حمادة تبديلا اضطراريا بدخول نايف زويد بدلا عن الخطيب الذي خرجا مصابا.

وشدد النصر من قبضته على مجريات اللعب مع انطلاقة الشوط الثاني في مسعا منه لادراك التعادل، ودفع المدرب ظاهر العدواني بالمهاجمين طلال العجمي وسلمان بورمية لانقاذ الموقف دون جدوى.

وفي مباراة ثانية تمكن العربي من ترجمة افضليته عبر المتألق بدر طارق الذي سجل هدفي السبق للاخضر جاء الاول من كرة ثابتة بالدقيقة 21 اودعها ببراعة على يمين حارس التضامن، قبل ان يعود مجددا بالدقيقة 33 ليضيف هدف التعزيز مستغلا تمريرة طلال نايف الطولية بمراوغة الدفاع قبل ان يسدد في الشباك على يمين الحارس.

وكان التضامن قد بادر لخطف زمام المبادرة الهجومية الا ان تركيز الاخضر منحه الافضلية ليسيطر على مجريات اللعب ويضيع محاولات اخرى في حين غاب التضامن الا في مناسبتين خرجت الاولى بجوار القائم فيما ارتدت تسديدة عجب من القائم بالثانية مع انطلاقة الشوق الثاني اضاف سعيد الرزيقي الهدف الثالث في الدقيقة 47.

كلاسيكو ناري

تخطف قمة العميد المتصدر بـ 29 نقطة والقادسية الخامس بـ 13 نقطة الأنظار الليلة في ظل الندية المعتادة بمواجهات الغريمين التقليدين في السنوات الأخيرة وبغض النظر عن الفارق الشاسع بينهما على قائمة ترتيب الدوري والذي لم يمنح احدهما الأفضلية على حساب منافسه العميد نجح بالتفوق ذهابا بهدف عقب مباراة مثيرة وهو يبحث الليلة عن تجديد تفوقه ومواصلة الابتعاد في صدارة الدوري، في الوقت الذي يطمح فيه القادسية لمداواة جراحة وتعديل مساره عقب 3 هزائم متتالية من خلال العودة للانتصارات أمام منافس قوي بحجم الأبيض حامل اللقب والأقرب للاحتفاظ به.

الأبيض يبدو أكثر جاهزية واستقرارا رغم افتقاده لجهود فهد العنزي والشكوك في امكانية لحاق جمعة سعيد بالمباراة من بدايتها إلا ان كتيبة العميد تضم العديد من الاوراق الرابحة التي يبرز منها محمد كمارا، مع حميد ميدو وبهاء فيصل على جانب عبد الله البريكي وطلال جازع مع يعقوب الطراروة.

على الجانب الأخر يعلم الكرواتي داليبور مدرب الاصفر ان مواجهة العميد ربما تكون محطته الاخيرة بالدوري لذلك سيبذل قصاري جهده للعودة لسكة الانتصارات رغم الغيابات المتعدده التي يعاني منها باستمرار غياب صالح الشيخ، سيف الحشان، أحمد الظفيري، سعود المجمد وعبد العزي المشعان مع رشيدي سومايلا فيما تحوم الشكوك حول لحاق تياغو وريناتو بالمباراة في الوقت الذي يعول فيه داليبور على الاوراق التي يمتلكها ويبرز منها محمد الفهد، بدر المطوع وعبد الله ماوي ومحمد خليل مع ديابي إلى جانب مساعد ندا الذي لم تحسم مشاركته من عدمها.

ولا يقل اللقاء الثاني بين الجهراء بـ 19 نقطة والساعي

للوصافة امام كاظمة قبل الاخير بـ 12 نقطة والباحث عن الابتعاد عن منطقة الخطر أهمية للفريقين اللذان ما تشهد مواجهتهما صراع من نوع خاص لاسييما مع تعادلهما ذهابا بهدفين لكل منهما

الجهراء بقيادة بونياك يبدو مكتمل الصفوف ويبرز في قائمته فيصل زايد مع رونالد ومحمد سعد إلى جانب حمود ملفي وابراهيم العتيبي بالمقابل يعلم اوليفيرا أنه أمام اختبار مهم في مشواره مع الفريق حيثؤ سيحاول استغلال كافة الاوراق الرابحة التي يتقدمها عمر الحبيتر، مشاري العازمي وناصر فرج مع فاندرلي وهيرنان.