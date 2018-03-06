“الساير” تنظم حملة السلامة على الطريق للأطفال

التزامًا بمبادراتها الخاصة بالاستدامة ومسؤولية الشركة الاجتماعية، تستمر حملة “عيش اللحظة” بتثقيف الاجيال الشابة حول ممارسات وسبل السلامة على الطريق وابلاغهم بعواقب عدم الالتزام بقواعد السلامة على الطريق.

شارك في البرنامج اكثر من 250 طالب من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك رياض الأطفال 2 والمدارس الثانوية، ومعلميهم الى جانب المتطوعين من الساير وفريق صاحي لنشر الوعي بأهمية ممارسات القيادة الملتزمة بالنظام لطرقات أكثر سلامة وأمانًا، كما شاهد الأطفال فيديو رسوم متحركة تفاعلي عن السلامة على الطريق وشاركوا التمثيل على المسرح مع فريق صاحي لتجربة “التعلم من خلال المرح”.