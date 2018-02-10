تونس – وكالات: أعلنت الرئاسة التونسية التمديد مجدداً لحالة الطوارىء القائمة في البلاد منذ العام 2015، وذلك لمدة شهر ابتداء من أمس السبت.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أول من أمس، أن «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من السبت (أمس)»، وحتى 11 مارس المقبل.

على صعيد آخر، أكد السبسي خلال استقباله المفكر التونسي يوسف الصديق أول من أمس، تمسكه بضمان الحريات المكفولة في الدستور كحرية الضمير والمعتقد واستنكاره لدعوات التكفير والتحريض.

وجدد استنكاره لدعوات التكفير والتحريض التي استهدفت الصديق أخيراً، مشدداً على أهمية الدفاع عن حق الاختلاف في الرأي وحرية التفكير والاجتهاد، مع العمل على تعزيز وحدة التونسيين والالتزام بالمصلحة العليا للوطن.

من ناحية ثانية، قرر المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» أمس، مقاضاة أشخاص ومؤسسات إعلامية تتهمها بشن حملات «تشويه» و»تحريض» ضدها.

واعتبرت الحركة في بيان، أن القرار يأتي في سياق «الدفاع عن منجزات الثورة، في بيئة ديمقراطية نظيفة، وفي ظل إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين، ويخدم الأجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس، وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل التونسية في بيان، أول من أمس، أن مجلس وزراء مجلس أوروبا وافق على طلب تونس بالإنضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بفضل الجهود التي بذلتها تونس في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها مظهراً خطيراً من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية.

إلى ذلك، نفى وزير الداخلية التونسي لطفي براهم أمس، وجود أي نشاط في بلاده لشركة «بلاك ووتر» الأميركية، المتخصصة في المجالين الأمني والعسكري.

وقال «ليست لدي أي وثائق تثبت أنشطة أو تواجد لهذه الشركة في بلادنا، في أطر خارج القانون، وفق ما تم تدارسه مع جميع الأجهزة بالوزارة».

وأكد أنه بعد التحري لم يتم العثور على أي عمل رسمي للشركة، أو طلب بمزاولته في البلاد، أو التحاق أمنيين أو عسكريين تونسيين بها.