السبيعي: تذليل العقبات لافتتاح «الحكومة مول» بالقصور قريبا

كتب – محمد غانم :

زارت وكيل وزارة الخدمات بالإنابة رئيسة لجنة الحكومة مول بثينة السبيعي، أمس مقر الحكومة مول في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية للافتتاح المرتقب للمبنى واعطاء التوجيهات اللازمة وللاطلاع على الملاحظات التي ابدتها الجهات المشاركة لتقديم افضل خدمة للمواطنين والمقيمين ورفع المعاناة عنهم واجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي عقب الجولة، انها جولة تفقدية لمعرفة احتياجات مراكز الحكومة مول سواء القائمة او التي تحت الانشاء، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري بضرورة الانتهاء من مراكز لحكومة مول الجديدة والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية لتسلم اماكنها استعدادا للافتتاح الرسمي في اقرب وقت.

وشددت السبيعي على ضرورة إنهاء الاعمال المتبقية في المبني، مشيرة الى انها اصدرت تعليمات مباشرة الى مراقب صيانة المباني بالوزارة بمتابعة الاعمال وتذليل جميع العقبات والتنسيق مع الجهات المشاركة لاستلام مواقعا ومباشرة التأثيث وإيصال الخدمات استعدادا للافتتاح.

ولفتت الى ان معظم الجهات الحكومية التي لها خدمات كثيرة مع المواطنين ستشارك معنا وتم وضعها في اماكن مريحة سواء للموظفين او المراجعين، مع الحرص على تأثيث المكان على احسن وجه، مشيرة إلى ان وزارة الخدمات هي الجهة المشرفة على مراكز الحكومة مول ولها مقر دائم للتنسيق والمتابعة، مشددة على ضرورة تخفيف العبء عن المواطن وانجاز معاملاته في مكان واحد بدلا من الذهاب إلى عدة جهات متفرقة.

واشارت الى ان المبنى سيشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية التي تخدم أبناء المحافظة لتسهيل انجاز معاملاتهم، منها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون والتجارة والعدل والمواصلات وشؤون القصر، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبنك الائتمان.

وبينت ان افتتاح الحكومة مول في محافظة مبارك الكبير يأتي استكمالا لخطة الوزارة في افتتاح مباني للحكومة مول في جميع محافظات البلاد، منوهة بنجاح التجربة في برج التحرير في العاصمة وفي منطقة جابر العلي وجليب الشيوخ ومحافظة الجهراء، ما ساهم في تحفيف الضغط على مجمع الوزارات.

وأشارت الى ان الحكومة مول عبارة عن مجمع وزارات مصغر تقدم فيه جميع الخدمات الحكومية بحيث يوفر على الناس الجهد والوقت والمسافات دون الحاجة الى الذهاب للعاصمة، لافتة الى ان العمل في الحكومة مول على فترتين صباحية ومسائية.