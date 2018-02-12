السبيعي: لقاء شهري لبحث مطالب موظفي المواصلات

كتب- محمد غانم :

أعلنت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي عن عقد اجتماع شهري مع رئيس وأعضاء نقابة العاملين بوزارة المواصلات للنظر في الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الموظفين عبر النقابة.

وأضافت السبيعي في تصريح صحافي خلال رعايتها حفل تكريم اللجنة النسائية بالنقابة اول امس في مقر النقابة، ان الاجتماع المقرر عقدة اول “خميس” من كل شهر يأتي في اطار التعاون المشترك بين قيادات الوزارة والنقابة.

وأكدت دعمها الكامل للنقابة، واتباع سياسة الباب المفتوح، والتعاون معها في سبيل تبسيط الإجراءات وتسهيلها لتأدية الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما نوهت بحرصها الشديد على تفعيل سائر القرارات الحكومية في وزارة المواصلات، باعتبارها واجبة التطبيق والتنفيذ، مشددة على ان «تعطيل أي قرارات يعد مخالفة صريحة لنص القانون ولا يمكن أن نقبل به».

واشادت السبيعي بدور النقابة الفعال في إيصال شكاوى وتطلعات العاملين بالوزارة للتغلب على المشاكل قبل تفاقمها.

ومن جانبه أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات عيد العازمي بتجاوب الوكيلة السبيعي للقاء أعضاء النقابة بصفة شهرية للنظر في شكاوى الموظفين، إضافة إلى تفضلها بتكريم اللجنة النسائية بالنقابة كونها أول وكيل لوزارة المواصلات يزور مقر النقابة.

واكد العازمي دعمه للخطوات الإصلاحية التي تتخذها السبيعي، مشيرا إلى ان لقائها مع أعضاء النقابة خلال الحفل كان مثمراً وبنّاء، حيث لمسنا تعاوناً وتجاوباً مع المواضيع التي تشغل النقابة، واستعدادا تام لمعالجة الأمور العالقة في الوزارة، وترحيب بالقضايا التي تم طرحها، مؤكدا ان التعاون بين الطرفين يسهم في حل الكثير من المشاكل قبل استفحالها بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سير العمل بانتظام.