السجن سنتين لبطلة كليب “بص أمك”

عاقبت محكمة مصرية كلا من ليلى عامر بطلة كليب “بص أمك” بالسجن لمدة سنتين وستة اشهر لـ”سمير أ” مخرج و منتج الكليب، وثلاثة اشهر للممثل “مجدي .ع” الذي شارك في الكليب المثير للجدل.

كما اصدرت المحكمة احكاما متفاوتة بالحبس غيابيا على باقي فريق العمل بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين، بتهم التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن ايحاءات جنسية.

وذكر محامي المغنية ليلى عامر ان موكلته ليس لها علاقة بالأمر، وانها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الكليب، وان الاتهامات المسندة إليها تم تنفيذها قانونيا من خلال الدفع بعدم جدية التحريات وانتفاء مبررات حبس موكلته وبطلان إذن الضبط والتفتيش وهو ما تقدم به أمام قاضي المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها.