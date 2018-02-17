• 6 أشهر و10 آلاف دينار لمن ينشر أخباراً أو معلومات أو بيانات تزعزع الثقة بها

• الحبس سنة وغرامة ألف دينار لكل من يفشي سراً من أسرار المؤسسة أو الجمعية الخيرية

• منع الجمعيات الخيرية من استخدام عاملين بعقود عمل أو طلبات تطوع إلا بموافقة الشؤون

• اشتراط الجنسية الكويتية لعضوية مجالس الإدارات يستبعد أعضاء حاليين من دول عربية وإسلامية

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

في موازاة الجدل الدائر والمحتدم بشأن تعهد عدد من الجمعيات الخيرية بجمع حوالي 50 مليون دولار لدعم العمل الاغاثي والانساني في العراق ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لاعمار العراق، احال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل أيام مشروع قانون جديدا ومتكاملا في شأن العمل الخيري وأحاله الاخير بدوره الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل جارٍ لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

يتضمن مشروع القانون الحكومي الجديد تأسيس لجنة لتطوير العمل الخيري تتولى وضع السياسات العامة المنظمة للعمل الخيري وتحديد اهدافه تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الاسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والبنك المركزي وثلاثة ممثلين عن مؤسسات العمل الخيري يختارهم الوزير.

ويشير المشروع الى ان اللجنة المقترحة ستتولى توطين ريع العمل الخيري بتوجيهه داخل الساحة الكويتية من خلال تبني الجمعيات الخيرية للمشروعات الخدمية كبناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والاعمال الاخرى والمبادرة الى اعداد البرامج الاعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية التوجه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد، والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع.

ويلزم المشروع مؤسسات العمل الخيري مراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها ويحظر عليها استخدام عاملين بعقود عمل او طلبات تطوع الا بعد الموافقة الكتابية من وزارة الشؤون على ذلك وتصديقها على العقود وطلبات التطوع.

و”يشترط في عضو مجلس ادارة المؤسسة ان يكون كويتي الجنسية”، ما يعني ـ بحسب مصادر مطلعة ـ اعادة تشكيل مجالس الادارات الحالية واستبعاد الأعضاء غير الكويتيين من الدعاة ورجال الدين المنتمين إلى دول عربية واسلامية.

وتلتزم مجالس الادارات في ممارسة اختصاصاتها تطبيق نظام الحوكمة والادارة السليمة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون متطلبات الحوكمة والية تنفيذها ويمارس الاعضاء عملهم دون مقابل لكن لهم الحق بالحصول على بدل سفر الى الخارج لمتابعة المشاريع الخيرية وفقا للضوابط.

ويتيح لوزارة الشؤون التدخل لوقف حملة جمع التبرعات في أي مرحلة من مراحلها متى ثبت خروجها عن اغراضها او مخالفتها للقانون أو لائحته.

ويستحدث المشروع في المادة 48 منه عقوبة جديدة تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر اخبارا او معلومات او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او تعمد بث دعاية مثيرة من شأنها ان تؤثر على العمل الخيري او كان من شأنها زعزعة الثقة في مؤسسة العمل الخيري.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من أفشى سرا من اسرار المؤسسة (!)

أوساط سياسية مطلعة عبرت عن دهشتها لبعض مواد المشروع الحكومي، وبينما استحسنت المواد التي تخضع الجمعيات لقواعد الحوكمة والرقابة استغربت النص على معاقبة من يفشي سرا من اسرار المؤسسة، متسائلة عن معنى “سر” في نص المادة 47، ومن الذي سيحدد المقصود بالسر، واليس في ذلك تناقضا صارخا مع قيم الحوكمة والشفافية التي باتت تحكم العالم؟!

كما استهجنت الاوساط السياسية النص على معاقبة من ينشر اخبارا او معلومات او بيانات او اشاعات أو دعاية مثيرة، وأكدت أن قوانين الاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني يتضمنان مواد كافية للعقاب ، كما أن النص هنا واسع وفضفاض ويحتمل اللبس وسوء التفسير،متسائلة:هل ستطبق العقوبة مثلا في حال نشر تقارير غربية مترجمة عن نشاط اي جمعية في الخارج وهل تعد تصريحات او بيانات المسؤولين الأجانب عن انشطة الجمعيات زعزعة للثقة في مؤسسة العمل الخيري؟!