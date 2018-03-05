كتب ـ مشعل السنعوسي:

لقي قائد دراجة نارية مصرعه واصيب عاملان اثر اصطدامه بالعمال اثناء عملهم على شارع الخليج العربي.

وفي التفاصيل ورد بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية وهرعت على الفور دورية امنية وسيارات اسعاف الى موقع الحادث وعند وصولهم تبين لفنيي الطوارئ الطبية مصرع قائد الدراجة النارية واصابة عاملين اثناء عملهما.

وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حين تم استدعاء رجال الادلة الجنائية لرفع الجثة واحالتها للطب الشرعي وفي التحقيقات الاولية تبين بان قائد الدراجة كان يسير بسرعة فوق المعدل فدهس الوافدين اثناء عملهم بعدما فقد السيطرة على الدراجة النارية وتم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل رجال الامن.

من جانب اخر أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان حملات الداخلية الأمنية والمرورية المستمرة على مختلف محافظات البلاد لردع المخالفين وضبط المتجاوزين وفرض الانضباط المروري وهيبة القانون على قائدي المركبات والتصدي لعمليات الاستهتار والرعونة وما تمثله من تهديد لسلامة المواطنين والمقيمين.

واشارت الادارة في بيان صحافي امس الى ان الإدارة العامة للمرور نفذت عدة حملات مرورية مفاجئة شملت شارع الخليج العربي والدائري الثاني وشارعي دمشق والمغرب السريع وطريقي إبراهيم المزين والجهراء العام واسفرت عن تحرير «71» مخالفة مرورية وحجز «59» مركبة و»7» دراجات نارية وإحالة «50» مخالفاً إلى نظارة المرور.

وشددت أن الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على مدار الساعة لوضع حد لعمليات الاستهتار والرعونة والسرعة القاتلة تحقيقاً للانضباط المروري على كل الطرق والمناطق في جميع المحافظات مهيبة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الاخرين.