السعودية: الترويج لتدويل الأماكن المقدسة مؤامرة خطيرة

القاهرة – الأناضول: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، وسفيرها لدى مصر أحمد قطان، أمس، رفض بلاده تسيس وتدويل فريضة الحج.

واعتبر قطان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن محاولة الترويج لتدويل الأماكن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤامرة خطيرة، موضحا أن هذه المحاولة، “تدل على سير بعض الدول وراء الشريفة إيران، التي ما انفكت تحاول الترويج لهذه الأطروحات الخبيثة والبائسة”.

وأضاف “أقول لكل من يحاولون إثارة هذا الأمر بين الحين والآخر: عودوا إلى رشدكم”، موضحا أن “من سيسير وراء طهران سيندم في يوم لا ينفع فيه الندم”.

واعتبر أن “تسييس وتدويل الأماكن المقدسة خط أحمر، ولعب بالنار لا يجب الاقتراب منه، وكل المحاولات اليائسة في سبيل ذلك هي انتحار سياسي مؤكد”، موضحا أن “العالم كله يقرّ ويلمس ويرى الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية، لخدمة ضيوف الرحمن”.

وأشار إلى أن المتخصّصين صاروا يعتبرون تجربة المملكة في إدارة مواسم الحج والعمرة وخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، نموذجاً فريداً يستحق التأمل والدراسة”.