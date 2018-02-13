السعودية تدين قصف النظام السوري للغوطة بالسلاح الكيماوي

الرياض – كونا: جدد مجلس الوزراء السعودي أمس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الرئيس السوري بشار الأسد للغوطة الشرقية باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر المجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في بيان، أن هذا العمل العدواني يعد “انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسياً” وفق مبادئ إعلان مؤتمر “جنيف 1” وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي هذا على وقع اتهامات دولية متزايدة توجه الى دمشق باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات استهدفت الغوطة الشرقية ومدينة سراقب في إدلب شمال غرب سورية.