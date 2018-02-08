السعودية ترسي عقودا لبناء 5 قصور بمنطقة نيوم الاقتصادية

الرياض- رويترز:

قالت مصادر مطلعة لرويترز ان حكومة السعودية بدأت ارساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية العملاقة في شمال غرب المملكة وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك.

وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أعلن الخطط الخاصة بالمنطقة البالغة مساحتها 26 ألفا و500 كيلومتر مربع خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد بالرياض في أكتوبر الماضي.

ويقول المسؤولون ان من المتوقع أن يبلغ مجموع الاستثمارات العامة والخاصة بالمنطقة في نهاية المطاف 500 مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لان الاعلان الرسمي لم يصدر بعد ان قصور الملك وولي العهد وشخصيات ملكية بارزة أخرى والتي ستقع على ساحل البحر الاحمر على بعد 150 كيلومترا غربي مدينة تبوك من بين العقود الاولى التي تمت ترسيتها في نيوم.

ولم يرد مركز التواصل الدولي التابع للحكومة والفريق الاداري لنيوم حتى الان على طلبات للتعقيب.

وقالت المصادر انه جرى تكليف مجموعة بن لادن السعودية أكبر شركة انشاءات في المملكة ببناء أحد القصور في مؤشر على احتفاظها بدعم الحكومة على الرغم من احتجاز بعض مالكيها في الاونة الاخيرة ضمن حملة على الفساد في المملكة.

وبحسب المسؤولين ستركز نيوم التي ستتمتع بنظامها القضائي والقانوني الخاص لجذب المستثمرين العالميين على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والسياحة.