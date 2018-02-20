فيينا، الدوحة- وكالات: أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني اقليمي على غرار الإتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وقال الجبير على هامش اجتماع مع نظيرته النمساوية كارين كنيسل، في فيينا، مساء أول من أمس، “لدينا بالفعل هيكل قائم” في اشارة الى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما.

وأضاف “لدينا مشكلة مع قطر، وإلى الآن لم تغير قطر سلوكها، عليها إن توقف تمويلها ودعمها للإرهاب، فهم ينشرون أيديولوجيا الكراهية والإرهاب، ويفعلون ذلك في دول عدة”.

وأوضح أنه “إذا فعلت ذلك، وأوقفت دعمهما للإرهاب، فسنكون مستعدين لاستئناف العلاقة الطبيعية معها”، وسيصبح القطريون “عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعاً”.

وردا على انتقادات حقوقية توجه إلى ممارسات هذا التحالف في اليمن، قال الجبير “نبذل قصارى جهدنا لتحقيق تقدم في اليمن”، و”أعلنا عن إطلاق عملية إنسانية شاملة، ونعمل على فتح كل الموانئ”، مضيفاً “اليمن جار لنا، ونعمل على تحسن وضعه، وندعم مهمة المبعوث الأممي في اليمن”.

واعتبر أنه “يجب تحميل مسؤولية الانتهاكات للحوثيين في تجنيد الأطفال واستهداف المدنيين، واقتراف العديد من الانتهاكات وإطلاق صواريخ باليتسية على السعودية، فيما يعد انتهاكا للقرارت الدولية وانتهاكا لسيادتنا”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني قال الجمعة الماضي إنه ينبغي لدول الشرق الاوسط تنحية خلافاتها جانبا وابرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الاوروبي من أجل ابعاد المنطقة عن حافة الهاوية، داعياً المجتمع الدولي الى مواصلة الضغط الديبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ بلاده ستحضر القمة العربية المقبلة بغض النظر عن مكان انعقادها والدولة التي ستستضيفها، إن كانت من دول المقاطعة ولم توفر الإجراءات اللازمة، فستكون هي المخالفة وليست قطر”، حيث أعلنت السعودية في وقت سابق عن استضافتها القمة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال عرضه، السياسة الخارجية لبلاده أمام مجلس الشورى، إن “أي حوار مع دول المقاطعة لن يكون على حساب سيادة قطر”.

واعتبر أن “لا مؤشرات إيجابية من دول المقاطعة، بل تمضي من تصعيد إلى آخر، بل وتحضر لموجات جديدة من التصعيد المستقبلي، وأنها كانت تأمل أن تنهار قطر، لتأتي بنظام آخر”.

ولفت إلى أن بلاده لا تنوي الخروج من مجلس التعاون الخليجي، وستظل تعمل من خلاله طالما هو باق، مشيراً إلى أنه “لا توجد مساع جديدة الآن (لحل الأزمة) سوى مساعي الولايات المتحدة، لا سيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد”، مشيراً إلى أن “القمة لم تتم الدعوة إليها بعد، إذا تمت الدعوة فإن دولة قطر ستحضر، والولايات المتحدة تتواصل معنا فيما يتعلق بالمقترحات لحل الأزمة”.

كما تطرق إلى الحوار الستراتيجي القطري الأميركي، الذي عقد بواشنطن نهاية يناير الماضي، قائلاً “الولايات المتحدة ستلتزم بموجب إعلان الدفاع المشترك بين البلدين بتقديم جميع الدعم لدولة قطر في حال تعرّضها لأي هجوم خارجي، وهذه الاتفاقية (في إشارة لإعلان الدفاع المشترك) موجودة لدينا منذ سنوات لكن تم إبرازها بعد الحوار الستراتيجي”.

واعتبر أن “هذه تمثل رسالة من الولايات المتحدة لدول المقاطعة أنها لا تقف إلى جانبهم، وأنها ستسعى لحل الأزمة، ولن تسمح بتصعيد الخلاف حرصًا منها على مصالحها في منطقة الخليج”.

وبخصوص العلاقات القطرية الإيرانية، قال “بيننا وبين إيران نقاط خلافية كثيرة حول السياسة الخارجية، ومازلنا نختلف بشأنها رغم وقوف إيران مع دولة قطر إثر الحصار”.