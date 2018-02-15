عدن – وكالات: أحبطت قوات اللواء الخامس حرس حدود التابعة للجيش في محور علب شمال المحافظة، خامس محاولة تقدم للحوثيين خلال أسبوع على عدد من المواقع بمديرية باقم، فيما اسفرت العمليات عن مقتل عشرة من الميليشيات.

وكانت القوات السعودية صدت هجوماً للميليشيات الحوثية ليل أول من أمس، قبالة نجران.

وأسفرت العمليات عن مقتل 25 حوثياً وإصابة آخرين بقصف من المدفعية السعودية استهدف العناصر المهاجمة.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر يمنية أمس، أن مقاتلات التحالف العربي دمرت منصة صواريخ بالستية قرب مطار الحديدة غرب اليمن.

وقالت المصادر إن ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي كانوا يعملون على المنصة قتلوا في الغارة.

وفي حضرموت، نجحت القوات الشرعية في دخول وادي المسيني، أهم معاقل تنظيم “القاعدة”، والسيطرة على مداخله المؤدية لساحل المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن العملية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من قوات التحالف، بقيادة السعودية، ودعم من القوات الإماراتية.

وأشارت إلى أن قوات الشرعية تستعد لشن عملية تطهير شاملة في المناطق التي يستخدمها التنظيم وفق خطة أمنية وعسكرية تهدف لتثبيت الأمن ودحر عناصر التنظيم.

وقال الخبير العسكري يحيى أبوحاتم إن دخول قوات النخبة الحضرمية إلى وادي المسيني يشكل نجاحاً ستراتيجياً في قطع شريان الحياة لـ”القاعدة” في معقلها الأساسي باليمن.

من جهته، قال الخبير الستراتيجي علي ناجي عبيد إن الحملة العسكرية في وادي المسيني وجهت ضربة جديدة لممارسات قطر في دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن العديد من التقارير تؤكد اعتماد “القاعدة” على التمويل القطري.

واعتبر أن تحرير وادي المسيني يفتح طريق التقدم إلى آخر معاقل التنظيم في مديرية سيؤون.

وفي صعدة يستعد الجيش لخوض معارك جديدة في جبهات عدة لاستعادة ما سلبه الحوثيون من أراض في المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن الجيش أمن المناطق التي استعادها، فيما يستعد حالياً لخوض معارك جديدة في محافظات حجة والجوف وصعدة.

من ناحيته، أعلن الجيش أول من أمس، أن قواته حققت تقدماً كبيراً باتجاه مديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز، بعد معارك أسفرت عن مقتل 19 حوثياً وأسر آخرين، فيما تم تحرير مواقع ستراتيجية عدة في مديرية الصلو و الأقروض.

وقتلت ميليشيات الحوثي أول من أمس، طفلاً عمره 13 سنة، برصاصة أحد قناصيها.

من ناحية ثانية، طلب رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد أول من أمس، من أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء، الموافقة على نحو 16 قانوناً وتعديلات لقوانين نافذة، بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الميليشيات الانقلابية باتجاه تعزيز قمع معارضيها، وجباية المزيد من الأموال، وإلغاء مجانية التعليم في مناطق سيطرتها.

وأرغمت ميليشيات الانقلاب رئيس البرلمان والنواب، وكلهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على استئناف جلسات مجلس النواب على نحو غير قانوني، نظراً لعدم وجود نصاب قانوني.

وأفادت أنباء صحافية أن القوانين المراد تمريرها أو تعديلها تتمثل في الزكاة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والشركة الوطنية للتعدين، والضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل وضريبة المركبات، وتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، وتنمية الموارد العامة للدولة، إضافة إلى تعديل قانوني الاتصالات، والصحافة والمطبوعات.

وأضافت إن طلبات الصماد من البرلمان تضمنت موضوع المقاعد الشاغرة في البرلمان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء الذين تتهمهم بالتورط مع ما تسميه “العدوان”.