السعودية تطالب بوقف التدخلات الإيرانية ودعم الشرعية اليمنية

القاهرة – أ ش أ:

أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية المتخصصة، رئيس الدورة الحالية الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، أن السعودية ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة العربية القادمة لتطوير العمل العربي المشترك.

وقال أمام افتتاح مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أمس، إن “استمرار الأوضاع المالية الحالية في الجامعة سيؤدي لعدم قدرة الأمانة العامة على ممارسة أنشطتها”، لافتا إلى أن الوضع يستدعي إعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تنظيم عمل المنظمات المتخصصة على غرار المجالس الوزارية المتخصصة”.

وأضاف أن السعودية ستسعى إلى تطوير نظم العمل العربي المشترك، مشددا على أن التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية، لا يمكن أن تشغلنا عن القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية، مؤكدا ثوابت السعودية لتحقيق السلام واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن السعودية، تدعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي، مؤكدا ان “الوضع بسورية يتطلب حلا سليما وفقا لقرارات مجلس الأمن، وبما يتضمن الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وتعزيز ودعم المعارضة المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكن من وقف سفك الدماء”.

وأكد ضرورة تطبيق اتفاق الصخيرات في ليبيا، مضيفا أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب وقف إيران لسياستها التوسعية وعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية.

من جانبه، أكد مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية، رئيس الدورة السابقة الـ148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، محمد ظهر حرسي، أن بلاده حرصت خلال رئاستها للدورة السابقة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.

ويناقش المندوبون على مدى يومين، مشروع جدول اعمال يتضمن ثمانية بنود، من بينها الشؤون العربية، والامن القومي العربي، وسبل مكافحة الارهاب الدولي، والشؤون السياسية الدولية، والاعلام وحقوق الانسان، والشؤون القانونية والمالية والإدارية.

وتتناول الدورة، التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، الى جانب التطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

ويبحث المشاركون التطورات بسورية، والتضامن مع لبنان، والاوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال ايران للجزر الاماراتية، بالاضافة الى دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، والتصدي للتدخلات الايرانية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.