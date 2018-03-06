السعودية تعتزم إهداء العراق ملعبا لكرة القدم

بغداد-أ ف ب:

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يعتزم «إهداء» بلاده ملعبا لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خوض منتخبي البلدين مباراة ودية تاريخية في مدينة البصرة العراقية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبادي، انه تلقى اول من امس «اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز»، تخلله «بحث تعزيز التعاون بين البلدين ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين» التي أقيمت في 28 فبراير الماضي، وكانت الأولى للمنتخب الأخضر في العراق منذ العام 1979.

وفاز المنتخب العراقي في هذه المباراة بنتيجة 4-1.

وأشار البيان العراقي الى ان العاهل السعودي أعرب «عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين، مبينا انها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين»، في خطوة لقيت شكر العبادي.

وأتت المباراة على ملعب البصرة، ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأيضا ضمن سعي العراق للدفع باتجاه رفع كامل للحظر على استضافته المباريات الدولية.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرا على استضافة المباريات الدولية في العراق منذ أعوام، وقام العام الماضي تخفيفه والسماح بإقامة المباريات الدولية الودية فقط على ثلاثة ملاعب في مدن البصرة وكربلاء في جنوب البلاد، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.