الجبير: نتحرك على طريق الإصلاحات بسرعة كبيرة جداً وماضون في تمكين المرأة

الرياض – وكالات:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية، شملت إعفاءات وتعيينات جديدة في إمارات المناطق، وتغييرات هامة في وزارة الدفاع، وتعيين مستشارين جدد في الديوان الملكي، بالإضافة إلى استحداث منصب وزاري، وتعيين امرأة نائب وزير للمرة الثانية في تاريخ المملكة.

وأوضح الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، أن قرار اجراء التغييرات العسكرية جاء بطلب من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.

وعلى صعيد إمارات المناطق، قضى أحد الأوامر، بإعفاء أمير منطقة الجوف (شمال غرب) فهد بن بدر بن عبد العزيز، من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز بدلًا منه، وتعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض.

وأعفي أمين العاصمة المقدسة أسامة بن فضل البار وعين المهندس محمد بن عبدالله بن محمد القويحص مكانه.

كما قضى أمر آخر بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز (شقيق رجل الاعمال الملياردير الوليد بن طلال) نائبًا لأمير منطقة عسير (جنوب غرب)، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة حائل (شمال غرب).

وتضمنت الأوامر تعيين سفير السعودية لدى مصر أحمد بن عبد العزيز قطان، “وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية”، وهو منصب مستحدث.

كذلك شملت الأوامر تغييرات هامة في المناصب القيادية بوزارة الدفاع، حيث تم إنهاء خدمة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، بإحالته إلى التقاعد، وتعيين نائب رئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، بدلًا منه.

كما تم إعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وتعيين فهد بن عبد الله بن محمد المطير قائدًا للقوات البرية.

أيضاً تم إنهاء خدمة قائد قوات الدفاع الجوي محمد بن عوض بن منصور سحيم، بإحالته إلى التقاعد، وتعيين مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو خلفًا له، وتعيين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وجار الله بن محمد بن جار الله العلويط، قائدًا لقوة الصواريخ الستراتيجية، وتركي بن بندر بن عبد العزيز قائدًا للقوات الجوية.

إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين أمرًا بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وستراتيجية برنامج تطوير الوزارة المتمثلة في “النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء ستراتيجية الدفاع الوطني”، كما وافق على انشاء الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في شؤون الخليج ثيودور كراسيك إن السعودية تشهد “تحولا عسكريا”.

كذلك شملت الأوامر تعيين عدد من المستشارين في الديوان الملكي، هم عبدالرحمن بن صالح البنيان والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، إلى جانب تعيين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح، نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية”، لتكون ثاني سعودية تشغل هذا المنصب بعد نورة الفايز، التي تم تعيينها العام 2009 نائبة لوزير التربية والتعليم قبل إعفاءها العام 2015.

أيضا تم تعيين كوثر الأربش وغادة الغنيم أعضاء في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وعين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين بمرتبة وزير، فيما أعفي من منصبه نائب وزير الداخلية أحمد بن محمد السالم كما أعفي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية حمد بن خلف الراشد الخلف وعين محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا مكانه، وأعفي عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد بن محمد السالم، وعين الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية وخالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

إلى ذلك، عين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري أمينا عاماً لمجلس الشورى، ويوسف بن طراد السعدون ونبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم عضوين بالمجلس.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة ماضية وبسرعة في طريق الإصلاح وتمكين المرأة من أجل خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد.

وقال الجبير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، “نتحرك على طريق الإصلاحات بسرعة كبيرة جدا جدا، لأن علينا القيام بذلك، 70 في المئة من سكان المملكة دون سن الثلاثين، ولهذا فإننا دولة فتية”.

وأضاف إننا “بحاجة إلى تحسين عمل الحكومة، وبحاجة إلى تحسين أو تنويع اقتصادنا بعيدا عن النفط، إننا بحاجة إلى إدخال مجالات جديدة للاستثمار”، ومؤكداً أننا “قطعنا أشواطا كبيرة في تمكين المرأة”.

وبشأن عقوبة الإعدام، قال الجبير “هذه قوانيننا، وهذه مسألة سيادة، وأمر يجب على الناس احترامه”.