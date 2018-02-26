الرياض – وكالات:

أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند.

وفتحت مديرية الأمن العام، أول من أمس، باب القبول للوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية».

وأوضحت المديرية أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة «سعودية الأصل، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما»، وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قِبل الموظفات المختصات، واجتياز الفحص الطبي، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

كما يجب ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة، إضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، وفق المديرية.

كذلك يكون التقديم إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.moi.gov.sa .

جاء ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال إنه يتخذ بها «نهجا اصلاحيا» في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.

من جهة أخرى، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، المنصة الالكترونية للمساعدات الإنسانية السعودية.

جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان «العمل الإنساني مسؤولية دولية»، والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.

وكشف المستشار بالديوان الملكي السعودي مدير مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة، أن المنتدى سيركز على الصعوبات التي تعتري المنظمات العاملة في الميدان، وسيناقش مسألة توطين المساعدات من خلال تمكين وبناء قدرات المنظمات المحلية، مؤكداً أنه سيكون منصة هامة لعرض القضايا التي تهم المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

ودعا إلى تقوية «الشراكات بين الجهات المانحة والمنفذة والجهات المستفيدة من العمل الإنساني لتحقيق أهدفه».

وأشار إلى أن الدول المستفيدة من العون السعودي «بلغ عددها حوالي 100 دولة٬ وارتفعت نسبة المساعدات السعودية إلى إجمالي الدخل القومي لتتجاوز 0.7 في المئة المتفق عليها دوليا».

وأوضح أن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية «اصبح مركزا دوليا رائدا في العمل الإنساني»، مضيفاً إن منصة المساعدات السعودية في مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية تعد أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تساهم بها المملكة ويشارك فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية في المملكة وبنيت على أعلى المعايير الدولية.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمة مسجلة، القادة الدوليين والحكومات والشعوب للتضامن مع أولئك الذين يعانون من الصراعات والكوارث وعدم الاستقرار.

ويستمر المنتدى يومين برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويناقش محاور عدة منها ربط المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوطين المساعدات من خلال بناء قدرات المنظمات المحلية والدول والمجتمعات المستضيفة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني، وتطوير الممارسات المثلى لتناسب الوضع الإنساني العالمي الراهن، وتحسين مستوى الآليات لتواكب المشهد الإنساني المتغيّر.

إلى ذلك، بحث خادم الحرمين مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش، خلال لقائهم في الرياض، في العلاقات الثنائية، واستعراضوا مستجدات المنطقة.

على صعيد آخر، أعلنت إدارات التعليم في عدد من محافظات منطقة عسير (جنوب غرب)، تعليق الدراسة، أمس، نظرا لتوقعات باستمرار في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشهدها المنطقة.