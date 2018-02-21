الرياض-لندن- وكالات:

ألغت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عقد تحالف شركات مطارات “شانغي” الدولية، مع الشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة.

وقالت الهيئة، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن القرار يأتي بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية المشروع للتحالف المذكور.

وأكدت أن قرارها “يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين”، مشيرة إلى طرح هذا المشروع مجددا للمنافسة العامة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأوّلي والتشغيل التجريبي، لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، المقرر في مايو المقبل.

وتشغل شركة شانغي للمطارات السنغافورية 20 مطارا دوليا حول العالم.

الى ذلك أصبحت السعودية أهم “صانع للصفقات” في منطقة الشرق الأوسط، وتربعت على عرش أكبر وأهم المستثمرين في المنطقة بعد أن أزاحت قطر التي تراجعت استثماراتها السيادية خلال الفترة الماضية.

ووصفت وكالة “بلومبرغ” الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، السعودية بأنها “أكبر صانع للصفقات في منطقة الشرق الأوسط” بفضل صندوق الاستثمارات السيادية الذي تطمح المملكة إلى أن يصبح الأكبر في العالم، بحسب تقرير اطلعت عليه “العربية.نت”.

رصدت الوكالة الاستثمارات السعودية العملاقة خلال العام الماضي، والتي جعلتها تتربع وعلى عرش قمة كبار المستثمرين في المنطقة، حيث أشارت إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة” ضخ نحو 54 مليار دولار في استثمارات جديدة العام الماضي، مقابل استثمارات قطرية في نفس الفترة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار فقط، وهي استثمارات وصفتها “بلومبرغ” بأنها “قزمية” أمام ضخامة الاستثمارات السعودية العام الماضي.

وبحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” من مؤسسة صناديق الاستثمارات السيادية، وهي مؤسسة مستقلة تراقب حركة صناديق الاستثمار السيادية في مختلف أنحاء العالم، فإنه في العام 2016 استثمرت دولة قطر أكثر من 20 مليار دولار، بينما كانت الاستثمارات السيادية السعودية لا تتجاوز 5 مليارات فقط، إلا أن الآية انقلبت خلال العام الماضي عندما هوت استثمارات دولة قطر إلى 3.5 مليار دولار، بينما قفزت الاستثمارات السعودية إلى 54 ملياراً، لتصبح المملكة أهم وأكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وتشير “بلومبرغ” إلى أن الفضل في القفزة الاستثمارية التي سجلتها المملكة يعود إلى خطة_التحول_الاقتصادي في السعودية، حيث خلال العام الماضي وحده أبرم صندوق_الاستثمارات_العامة اتفاقاً لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق مشترك مع “سوفت بنك”، إضافة إلى تعهده باستثمار 20 مليار دولار في مشاريع للبنى التحتية ضمن “بلاك ستون”، وإعلانه نيته استثمار مليار دولار في مجموعة شركات “فيرجن”.