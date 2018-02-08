السعودية تنفي نيتها امتلاك حصة أغلبية في مجموعة “أم بي سي” الإعلامية

الرياض ـ أبوظبي ـ رويترز: أعلن مصدران مطلعان، أمس، أن السلطات السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة “ام.بي.سي” أكبر مجموعة اعلامية خاصة في الشرق الاوسط، في اطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الاعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد، ولكن مسؤولا حكوميا نفى هذا الأمر.

وقال المصدران لوكالة “رويترز” إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60 في المئة من المجموعة للدولة وترك النسبة الباقية لمؤسس المجموعة رئيس مجلس ادارتها وليد الابراهيم.

في المقابل، نفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة “ام.بي.سي” وقال ان شيئا لن يتغير فيها، فيما امتنعت المجموعة عن التعليق.

ويملك أفراد من أسرة الابراهيم حاليا 50 في المئة من المجموعة ورجل الاعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد عشرة في المئة.

وكان وليد ال ابراهيم وأشقائه الثلاثة خالد وماجد وعبد العزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة مع عدة مئات من رجال الاعمال والامراء وأطلق سراحهم في أواخر يناير .

وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في “ام.بي.سي” عند اخلاء سبيل وليد ال ابراهيم ان التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات.