السعودية: توقيف 21 مشتبهاً في قضايا تمس الأمن الوطني

الرياض – وكالات:

أوقفت السلطات السعودية، أمس، 21 شخصا من جنسيات مختلفة “للاشتباه بهم في قضايا تمس أمن الوطني”.

وذكرت جريدة “عكاظ” المحلية، أن “الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بـأمن الدولة أوقفت 21 شخصا للاشتباه بهم في قضايا تمس أمن الوطني”، دون تفاصيل عن طبيعة هذه القضايا.

كما أنه لم تتم الإشارة إلى الأماكن التي ألقي فيها القبض على المشتبهين.

ونقلت الجريدة عن “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، أنه خلال 10 أيام من بداية فبراير الماضي تم إيقاف “15 مواطنا ومصريين وسوريا وأردنيا وعراقيا وشخصا مجهولة للهوية”.

إلى ذلك، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالرياض، أول من أمس، بالسجن ست سنوات لمواطن سعودي سعى في تأليب الرأي العام عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وجاء حكم المحكمة كعقوبة للمواطن المدان، على تغريدات تضمنت سبّ الدولة ومناصرة بعض الموقوفين في قضايا الإرهاب، والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكم الصادر يعد ابتدائيا وقابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.