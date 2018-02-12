السعودية :حصر مستحقات القطاع الخاص وتعجيل سدادها

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وأضاف القصبي، في بيان نشر على موقع وزارة التجارة والاستثمار أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.