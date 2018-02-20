السعودية: صفقة صواريخ “إس ـ 400” الروسية في مراحلها الأخيرة

باكستان: إرسال ألف جندي إضافي للرياض لا ينتهك قرارات البرلمان

الرياض – وكالات: أكد السفير السعودي لدى روسيا رائد قريملي، أن المفاوضات بشأن توريد صواريخ “إس 400” الروسية إلى المملكة بلغت مراحلها الأخيرة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية أمس عنه القول، إن هناك مناقشات تفصيلية بين الجانبين بشأن الترتيبات النهائية، خصوصا في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعلوماتية.

من جانبه، كشف مساعد الرئيس الروسي للتعاون الفني فلاديمير كوزين في مقابلة صحافية، أنه تم التوقيع على وثائق شحنات “إس 400” للسعودية، والموافقة على جميع المعايير.

على صعيد متصل، أفاد وزير الدفاع الباكستاني خورام داستاغير، بأن إرسال ألف جندي إضافي إلى السعودية، لا ينتهك قرار برلمان بلاده، الذي يحظر مشاركة إسلام أباد في أي صراع بالشرق الاوسط.

وردا على استفسارات النواب، بشأن طبيعة المهام التي ستقوم بها القوات الباكستانية بالسعودية، ودحض أنباء حول مشاركتها في الحرب باليمن، قال داستاغير “أود أن أؤكد لكم أنه لن يتم نشر القوات الباكستانية خارج أراضي السعودية أو في اليمن”، موضحا أن “إسلام أباد ستظل محايدة في أي نزاع بالشرق الاوسط”.

وعما إذا كانت القوات التي سترسل حديثا، ستتمركز على الحدود السعودية ـ اليمنية، شدد بالقول “لا أستطيع أن أقول أين سيتم نشر هذه القوات بالسعودية”.

وفي السياق، كشف داستاغير، مسؤولية بلاده عن تدريب 10 ألاف جندي سعودي.

في غضون ذلك، دعا مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الكاتب محمد السحيمي، للتوبة من دعوته لتقليص المساجد في السعودية، معتبرا وصفه المساجد بـ”الضرار”، فكرا سيئا ورأيا خاطئا، مؤكدا أن المساجد بيوت الله، معتبرا كثرتها علامة خير.

من جانبها، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، إيقافها السحيمي وإحالته للتحقيق، غداة تصريحات متلفزة له، طالب فيه بتقليص عدد المساجد، واصفا إياها بأنها مساجد ضرار، وقائلا “في كل حي مسجد ضرار”، ومنتقدا بث الآذان عبر مكبرات الصوت، معتبرا أنه يزعج الأطفال ويثير الفزع في الناس.

على صعيد آخر، غرمت الوزارة، الداعية الشهير عائض القرني 30 ألف ريال، بتهمة السطو على كتاب “صور من حياة الصحابة”، وألزمته بتعويض شركة دار الأدب الإسلامي 120 ألف ريال.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الوكالة ستتولى الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان، أن المجلس جدد حرص المملكة على استقرار العراق، ووقوفها الدائم معه، ونوه ببيان وزراء خارجية دول التحالف ضد تنظيم “داعش”، الصادر في ختام اجتماعهم في الكويت.