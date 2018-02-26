مريم الغامدي: الكويت الرائدة خليجيا في الفن مثل مصر بالنسبة للعرب

بمناسبة عيدها الوطني الـ 57، احتفلت قناة روتانا خليجية بالكويت واستقبلت خلال برامجها المختلفة عدداً من الضيوف احتفلوا معها بالذكرى، عبر خلال عرض تقارير خاصة أحيت هذه المناسبة وما تمثّلها.

ولأن الحدود لم تكن يوماً حاجزاً بين الدولتين السعودية والكويتية، ولأن لحمة السنوات واللحمة التاريخية تثبتها المواقف وتعززهها يوماً بعد يوم، فقد جنّدت خليجية جميع برامجها للاحتفال بالعيد الوطني الكويتي تماماً كما تلوّنت المملكة بألوان علم البلد الشقيق.

البداية مع برنامج «يا هلا» الذي استضاف رئيس تحرير صحيفة الـ»سياسة» الكويتية، العميد الأستاذ أحمد الجار الله، الذي عبّر عن لحمة البلدين شعباً وقيادةً ، معتبراً أنه من غير الممكن التمييز بين سعودي وكويتي إلا من خلال الشماغ الذي يلبسانه، فيما عدا ذلك فالشعب واحد والطبيعة واحدة والعادات واحدة. وعن مشاركة الاحتفالات بالأعياد الوطنية قال الجار الله أن مشاركة دول الخليج لبعضها البعض في الاحتفالات غرس جيد يجعل شعوبها تشعر باللُّحمة أكثر مضيفاً أن علاقات السعودية مع الكويت غير، إذ تجمعهما ثقافة وعادات ولغة وحتى لهجة مشتركة.

وفي البرنامج أيضاً ، تم عرض فيديو مصور نفذته روتانا خليجية لأغنية «يا كويت» كلمات الشاعر فهد المساعد، ألحان الفنان أحمد الهرمي وأداء الفنان ماجد المهندس.

كذلك، وفي مبادرة خاصة اطلق برنامج «يا هلا» عبر خليجية هاشتاق #حبك_يا_كويت_في_كل_بيت كرسالة للمغرضين، ولإسقاط أية محاولة فتنة بين السعودية والكويت وطنا وقيادة وشعباً.

وللاحتفاليات الكويتية تتمة أيضاً عبر خليجية ضمن برنامج «سيدتي» الذي استقبل كل من الشاعرة الكويتية، أسماء العنزي،التي اعتبرت أن العلاقات بين المملكة والكويت تاريخية، وأن الكويتيين لا ينسون موقف المملكة وقت الغزو ، مشددة على أن أصحاب المبادئ لا يتنازلون عن مبادئهم أبدا وهكذا هم ملوك المملكة.

أما الإعلامي حمد قلم فقال عبر «سيدتي» إن السعوديين يحتفلون باليوم الوطني للكويت أكثر من الكويتيين، وهذا تعبير عن الوفاء والمودة. وكان للبرنامج لقاء مميز مع سيدة الشاشة الخليجية، حياة الفهد التي تزور السعودية للبحث في مشروع عمل قادم. ولم تستطع الفهد خلال اللقاء الحصري هذا عبر خليجية من إخفاء تأثرها الكبير لما شهدته فور خروجها من مطار الرياض ومشاهدتها للأضواء التي زينت العاصمة بألوان العلم الكويتي. كما تحدثت لكاميرا البرنامج عن فيلمها الجديد وتفاصيله الذي يروي قصة فتاة سعودية تنتقل للكويت، كما تحدثت عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «مع حصة قلم» ويتناول الشخصية التي تنسى كل شيء وتعمد إلى الكتابة للتذكر في قالب كوميدي مرح. وفي نهاية حديثها توجهت في رسالة مؤثرة إلى أهل السعودية المحبين للكويت متمنية الخير للبلدين الشقيقين.

وفي «سيدتي أيضاً كانت لقاءات جمعت العديد من أهل الفن في الأستوديو منهم الممثلة السعودية مريم الغامدي إحدى أبطال فيلم «نجد»، التي اعتبرت أن الكويت هي الدولة الرائدة خليجياً في الفن مثل مصر بالنسبة للعرب. كما كانت مداخلة للفنان طارق العلي الذي هنّأ البلدين المتلاحمين قيادةً وشعباً ، كما بارك للمرأة السعودية قي القرارات الجديدة الصادرة عن القيادة السعودية الحكيمة لتمكين المرأة السعودية.