«السفن» توقع عقدين بـ21 مليون دينار لصالح «نفط الكويت»

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن توقيع عقدين بقيمة 20.65 مليون دينار (69.1 مليون دولار)، مع المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء مركز تجميع جديد لصالح شركة نفط الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن العقد الأول بقيمة 11.9 مليون دينار، ولمدة 22 شهراً، ويتعلق بتوريد وإنشاء وبناء حماية لمحولات الكهرباء.

أما العقد الثاني، وفقاً للبيان، فتبلغ قيمته 8.75 مليون دينار، ولمدة 11 شهراً، ويتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية الأولية.