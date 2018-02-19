“السفن” وقعت عقد مناقصة “الكهرباء والماء” بـ21 مليون دينار

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن توقيع عقد مناقصة وزارة الكهرباء والماء الكويتية، بقيمة 20.75 مليون دينار (69.5 مليون دولار)، وفق بيان على موقع البورصة امس.

كانت “سفن” قد أعلنت أواخر الأسبوع الماضي، عن ترسية المناقصة المُشار إليها على الشركة، موضحة بأن العقد مدته 5 سنوات، ويتعلق بتنفيذ أعمال الصيانة للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (محطة الزور).

وأوضحت الشركة في البيان أنه من المتوقع تحقيق أرباح تشغيلية من تنفيذ المناقصة سالفة الذكر على أن يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة بداية عام 2018 وحتى عام 2023.