السفيرة التركية هنأت بالأعياد الوطنية: علاقتنا فريدة وتمتد لقرون

هنأت سفيرة تركيا لدى البلاد عايشة كويتاك الكويت أميراً وحكومة وشعباً بحلول العيد الوطني.

وقالت السفيرة كويتاك في بيان صحافي امس “بالنيابة عن الحكومة التركية وشعبها، وكذلك باسم السفارة والمجتمع التركي في الكويت أود ان اتقدم بأحر التهاني الى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد وحكومة الكويت ومواطنيها بمناسبة العيد الوطني سائلين المولى عز وجل ان ينعم على صاحب السمو بالصحة والسعادة وطول العمر، وان تستمر الكويت في الازدهار والسلام والوئام قيادة صاحب السمو الحكيمة والانسانية التي تمتد وتتسع لتصل الى خارج الحدود الكويتية”.

وتابعت بهذه الروح من التعاون والصداقة والاخوة اتمنى لشخص صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وللشعب الكويت دوام الصحة والسعادة والرخاء، مع اطيب التهاني والتبريكات من الجمهورية التركية حكومة وشعباً.