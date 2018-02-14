السفير الأميركي في بغداد: مؤتمر “العراق” يؤكد نظرة الكويت لاستقرار المنطقة

كتب – شوقي محمود:

شدد سفير أميركا لدى العراق دوغلاس سليمان على اهمية احتضان الكويت لمؤتمر اعادة الاعمار في العراق، مؤكدا على الادراك لمدى التزام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في حل الأمور في منطقة الشرق الأوسط.

وقال في ردوده عى اسئلة الصحافيين على هامش مؤتمر اعمار العراق امس انني عملت في الكويت كسفير لبلادي وشاركت في مؤتمرين استضافتهما الكويت للمانحين من اجل سورية في القاعة الحالية التي يعقد فيها مؤتمر العراق وبالتالي فإن هذه المواقف ليست بغريبة على قائد الانسانية.

وقد اتينا الى هنا ونحن على يقين بمدى كرم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الانسانية وكرم الكويت.

وأشار الى ان هذا المؤتمر هو بداية لمشوار طويل بعد ان اتمت الحكومة العراقية دراسة تفصيلية ودقيقة ومدروسة لبناء العراق، وخصوصا ان هناك الكثير من المستثمرين من بلدان مختلفة يريدون الاستثمار في العراق فضلا عن المساهمة في بناء المزيد من المصانع وخلق الوظائف وتوفير فرص افضل للعراقيين في المستقبل.

ولفت الى ان الولايات المتحدة قدمت 3٫5 مليون دولار لمساعدة العراق ولن تكون على دفعة واحدة بل على دفعات لشركات متعددة مختلفة لتغطي الاحتياجات من حيث بناء المصانع والشركات التي ستذهب الى العراق للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي هناك.