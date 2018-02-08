السفير الأميركي: ندعم المغرب العربي في مكافحة الإرهاب

تونس – الأناضول: أكد السفير الأميركي في تونس دانيال روبنستين أمس، أن بلاده ملتزمة بمساعدة تونس ودول المغرب العربي عموماً في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ينظمها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على مدى يومين، في تونس، بعنوان “تحديات عودة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأوضح روبنستين أن “التونسيين مدركون لخطورة الظاهرة الإرهابية، غير أن ملف إعادة توطين عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب أمر مستجد وينطوي على مخاطر جديدة”.

وأضاف إنه “يجب معالجة هذه المسألة من خلال تصورات واضحة حتى لا تكون هذه العائلات في وضع الفئات المستضعفة ولا تكون أيضاً عاملاً لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد”.

من جانبه، شدد السفير الهولندي في تونس هانس فان فلوتن ديسفيلت على ضرورة تحديد التحديات التي تواجه عائلات المقاتلين الإرهابيين بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لمعالجة ظاهرة التطرّف.