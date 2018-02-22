السفير البريطاني هنأ بالأعياد: علاقات متميزة بين الكويت والمملكة المتحدة

هنأ السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وقال دافنبورت في تصريح له أمس إن الكويت والمملكة المتحدة يتمتعان بعلاقة صداقة مميزة لأكثر من مئتي وخمسين سنة، وسنشهد السنة المقبلة الذكرى المئة والعشرين لتوقيع معاهدة الصداقة بين دولتينا.

واضاف السفير البريطاني ان علاقات بلديه تزداد أصبحت علاقتنا قوية أكثر فأكثر في جميع المجالات منذ حصول دولة الكويت على استقلالها.

لافتا إن المملكة المتحدة تفخر بوقوفها إلى جانب الكويت كحليف وصديق في الأوقات العصيبة.

واشاد بمدى إتساع وعمق العلاقة الثمينة التي تجمع البلدين مؤكدا انها كانت مثار اعجابه منذ بدء العمل سفيرا لبلاده بالكويت.

مضيفا نثق ثقة مطلقة بأن هذه العلاقة ستواصل إزدهارها للأجيال المقبلة.