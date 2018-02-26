السفير التنيب يولم لأعضاء فريق الموروث الكويتي

أقام السفير بدر التنيب سفير الكويت في عاصمة الاتحاد السويسري بيرن مأدبة عشاء تكريما لأعضاء فريق الموروث الكويتي واحتفالاً بالنجاح الباهر الذي حققه الفريق من خلال إقامته معرض التراث الكويتي في مقر سفارة الكويت في العاصمة السويسرية بيرن للسنة الثانية على التوالي.

وأعرب التنيب عن شكره لما قدمه أعضاء الفريق من مجهودات كان لها دور كبير في تعريف البعثات الديبلوماسية بتاريخ الكويت وموروثها الثقافي والحضاري داخل الكويت من خلال المعرض الذي أقامه الفريق وشهد إقبالا من أعضاء البعثات الديبلوماسية الذين أثنوا على ما لمسوه من مقتنيات تدلل على نشأة الكويت ومراحل تطورها ومدى إعجابهم بالموروث الثقافي لهذا البلد العريق.

وقال أنور الرفاعي رئيس فريق الموروث الكويتي: إن المعرض يجمع ما بين ماضي الكويت وحاضرها، ويضم المعرض الكثير من المقتنيات النادرة التي تدلل على تاريخ الكويت وماضيها بالإضافة إلى اللوحات الفنية والمقتنيات التي تعكس نهضة الكويت الحديثة وتوثق تطور مؤسسات الدولة في شتى المجالات .

كما تبادل الحضور الهدايا التذكارية، وأهدى التنيب أعضاء الفريق شهادات تقدير عبر من خلالها عن شكر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة عن امتنانهم وشكرهم للمجهود الذي قاموا به.