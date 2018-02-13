السفير القوني يحتفي بوفد مصر المشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق

أقام سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني حفل عشاء بمنزله بمنطقة قرطبة تكريما لمساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والستراتيجية المهندس إبراهيم محلب والوفد المرافق له، والذي يضم وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر والسفير دكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية. كما حضره من الجانب الكويتي عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء تحرير الصحف المحلية واركان السفارة المصرية ورجال المال والاعمال .يذكر ان المهندس محلب يترأس وفد مصر المشارك في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي تستضيفه الكويت حاليا.
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