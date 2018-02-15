السفير الكويتي في مسقط… العلاقات الكويتية – العمانية تشهد تطوراً مستمراً

قال سفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري امس: ان العلاقات بين الكويت وسلطنة عمان تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات مؤكدا عمق هذه العلاقات.

واضاف السفير المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حضوره توقيع مشروع مصفاة الدقم المشترك بين الكويت وعمان ان العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في الكويت وعمان وحرصا على تعزيز اواصر المحبة والتعاون بين الشعبين الكويتي والعماني.

واشار الى مشروع مصفاة الدقم الذي يعد إحدى أبرز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت وعمان معتبرا ان المشروع سيساهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي الى افاق متطورة ورفع المجالات التنموية في الكويت وعمان.

واعرب عن الثقة بان المشاريع الاقتصادية المقبلة بين البلدين الشقيقين ستكون لها اسهامات كبيرة واثار ايجابية في ترسيخ اواصر روح التعاون والتنسيق المشتركين بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات لاسيما في المجالين السياسي والاقتصادي.

وكانت شركة البترول العالمية الكويتية وقعت مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عقودا في مجالات الهندسة والتوريدات والإنشاءات لاقامة مشروع مصفاة الدقم بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.