السفير الهولندي حاضر عن شراكة الكويت وبلاده في مجلس الأمن

كتب – محمد الفودري:

أكد سفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت تعاون بلاده مع الكويت في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها دعمت القرار الذي صدر مؤخرا خلال ترؤس الكويت لمجلس الأمن الشهر الماضي بخصوص وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية والذي تعاونت من خلاله مع السويد”.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش الندوة التي ألقاها بوتايت ظهر أمس بعنوان «الشراكة الكويتية – الهولندية في مجلس الأمن» والتي نظمتها وحدة الدراسات الأوروبية – الخليجية بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت، وذلك في قاعة البنك الدولي بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

وذكر السفير بوتايت «الوفد الكويتي ساهم بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية وطرح القضية أمام مجلس الأمن للحصول على دعمه، كما عملنا الكثير لحل القضية اليمنية ولدينا العديد من الأمور التي نتعاون من خلالها مع الجانب الكويتي».

وقال إن هولندا ستترأس مجلس الأمن هذا الشهر ولدينا العديد من المشروعات التي سنطرحها، مضيفا. “كما هو معلوم بأن هيئة الأمم المتحدة تقوم بكافة عمليات حفظ السلام في العديد من الدول، وحسب التقييم الأخير لهذه العمليات وجدنا بأن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتم بشكل أفضل، وإعادة هيكلة منظمات حفظ السلام ولهذا السبب سيتوجه رئيس الوزراء الهولندي إلى نيويورك لعقد عدة اجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن حول هذه الأمور”.