“السكنية”توزع الدفعة السابعة لقسائم جنوب عبدالله المبارك

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أنها ستوزع الدفعة السابعة من القطعة الثانية للقسائم الحكومية في مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني من السنة المالية الحالية متضمنة 334 قسيمة بمساحة 400 مترمربع لكل منها وذلك لأصحاب الطلبات حتى 6 يوليو 1999.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي امس المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المشروع المذكور إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد الموافقين الأول والرابع من مارس المقبل على التوالي مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وقالت إن بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين الخامس من مارس في حين ستجرى القرعة الأربعاء السابع من الشهر ذاته مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها الاثنين الموافق الخامس من مارس المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وذكرت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.