• 2613 طلبا اسكانيا لأصحاب الإعاقات المسجلين حتى نهاية فبراير الماضي

• الانتهاء من أعمال العقد الخاص بـ 18 ألف قسيمة في جنوب المطلاع أكتوبر 2019

كتب- عبدالناصر الأسلمي:

اكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي ان العمل جار حاليا على انشاء وانجاز 99 مبنى حكوميا في “غرب عبدالله المبارك” و56 مبنى في “توسعة الوفرة” الى جانب استكمال عقد الضاحية “C” في مدينة صباح الأحمد الذي يشمل 39 مبنى والمقرر انجازها اغسطس المقبل متمنيا من الجهات الحكومية المعنية تعاونا اكبر في مجال استلام وتشغيل مبانيها الجاهزة في المشاريع الاسكانية المختلفة.

وبين الناشي خلال اللقاء الشهري امس مع ممثلي الوسائل الاعلامية المختلفة بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة جنان بوشهري ان احصائيات المؤسسة المرتبطة بالطلبات الإسكانية أشارت إلى أن هناك 96 ألفا و396 طلبا منهم 2613 للمواطنين أصحاب الإعاقات المسجلين حتى 28 فبراير الماضي.

واكد على التزام إدارة التنفيذ والمقاولين بإنشاء وتنفيذ المباني العامة في المشاريع الإسكانية المختلفة وفق الجداول الزمنية المرصودة لها مبينا أن شأن التشغيل والإستلام لها يعود للجهة الحكومية ذات العلاقة مضيفا أن المؤسسة تعتزم اليوم “امس” توقيع عقد جنوب عبدالله المبارك الذي يشمل أعمال البنية التحتية وتحديد القسائم لـ3260 قسيمة بمدة تعاقدية تبلغ 24 شهرا لافتا الى أنه ليس هناك أية معوقات للمشروع تواجه عملية الترحيل الخاصة بأعمدة الكهرباء الضغط المرتفع أو أعمال البنية التحتية المستقبلية حيث تم التنسيق مسبقا بشأن الأرض الحرجية التابعة لهيئة الزراعة.

ولفت إلى إجمالي عدد طلبات المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر يناير الماضي بلغ 690 طلبا و575 في فبراير في حين بلغ عدد المخصصين لجنوب عبدالله المبارك حتى 15 فبراير 2015 مواطنا فيما تم توزيع 1755 قسيمة ضمن المشروع وتبقي 1505 قسائم.

وعن الوضع التنفيذي للمشاريع الإسكانية القائمة حاليا أفاد الناشي بأن المؤسسة تتابع تنفيذ العقد الأول لمشروع جنوب المطلاع الذي بلغت نسبة انجازه حتى نهاية فبراير الماضي 16.7 في المئة اضافة إلى أعمال العقد الثاني الخاص بـ18519 قسيمة التي تعدى انجازها 9.03%.

وأفاد بأنه من المتوقع ان تتم أعمال العقد الاول التي تحتوي البنية التحتية والطرق الرئيسية والجسور في سبتمبر 2020 يسبقه العقد الثاني في أكتوبر 2019 لافتا أنه يشهد تأخرا بسيطا قد تغلب عليه المقاول في الفترة الحالية من الشهر الجاري في حين يتم استكمال مراحل التنفيذ من قبل مقاولي العقدين الثالث والرابع اللذان يعملان على تقديم البرنامج الزمني وطاقة العمالة الإحتياجية والموافقات الحكومية الأخرى.

وتابع أن السكنية وقعت مؤخرا عقود الدور الاستشارية لمشروع جنوب المطلاع حيث بدأ في برمجة عقود المشروع الخاصة بالمباني العامة والعقود الإنشائية بما يضمن سلاسة التنفيذ.

واعلن أن العمل يجري حاليا لدراسة وضع المساحات الخالية الواقعة بالقرب من مشروع البناء العامودي في مدينة جابر الأحمد بعد أن تم إلغاء جزء من العمارات السكنية لقربها من القسائم حيث من الممكن أن تكون المساحة المتوفرة كقسائم سكنية أو استعمال آخر وفق ماينتج عن الدراسة مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 33.2 % بتقدم أكثر من 15.1 % عن الأعمال التعاقدية.

وعرض الناشي احصائية تفصيلية لإجمالي عدد الأولويات المخصصة على مشروع جنوب عبدالله المبارك منها 37 للأيتام، وحالتان إعاقة ولدين وأكثر و159 إعاقة شديدة و106 حالات متوسطة يليها 112 لطلبات التنازل و3 للحصول على الجنسية بالتأسيس ليكون الإجمالي 419 من أصل 3260 قسيمة.