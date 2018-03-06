كتب – عبدالناصر الأسلمي:

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان العمل على توقيع عقد مشروع تيماء خلال الشهر الجاري حيث تمت ترسيته على إحدى الشركات العالمية لتنفيذه.

وقال في تصريح أمس، ان المشروع الذي يحتوي 509 بيوت بمساحة أرض اجمالية تبلغ 300 متر مربع في حين مساحة البناء 425 مترا مربعا، مبيناً ان هذه البيوت نفس مكونات البيت الحكومي من طابقين مع المرافق العامة وخدمات البنية التحتية وسوف تمتد فترة الأعمال حتى سنتين ونصف السنة.

وكشف عن أن المؤسسة ستطرح كذلك 1110 شقق في مشروع صباح الاحمد عبارة عن عقدين الأول منها 40 عمارة والعقد الثاني 20 عمارة ومدة التنفيذ سنتان ستخصص لإسكان المرأة من المطلقات والأرامل ومن الكويتيات المتزوجين من غير كويتيين.

وأوضح الوقيان أن الشقق ستكون على نوعين الأولى تحتوي 3 غرف نوم مساحتها مايقارب 180 متراً ويوجد اربع غرف نوم مساحتها مايقارب 280 متراً.

وعن المساكن المنخفضة التكاليف أشار إلى أن المؤسسة ستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع بتنفيذ شركات عالمية ومحلية يليها في المرحلة الثانية طرح البيوت التي تحتوي 9800 بيت بعد الانتهاء من المشروع الذي سيكون بدلا عن مساكن تيماء والصليبية.

وذكر أنه بعد نقل قاطني مساكن تيماء والصليبية إلى المنطقة الجديدة سيتم تحرير الأراضي وتخصيصها للمشاريع الاسكانية، مبينا أن عملية طرح مساكن المنخفضة التكاليف ستكون مع نهاية السنة المالية الحالية.