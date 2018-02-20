السلة يؤجل مباريات الجولة الرابعة للممتاز والأولى

كتب – احمد السقا:

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة هيثم بارون تأجيل المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الثالث والعشرون من الشهر الجاري الى الثالث من الشهر المقبل بسبب الاعياد الوطنية، ولنفس السبب تأجلت ايضا مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الاولى والتي كان مقررا اقامتها اليوم على ان تلعب فى الثامن والعشرين من هذا الشهر.

في شأن مختلف، قرر مدرب منتخبنا الوطني للناشئين وليد الهندي اقامة تجمع نهاية هذا الشهر يتخلله مباراة ودية مع احد فرق الدوري المحلي من اجل المحافظة على انسجام اللاعبين بعد المعسكر المصري الذي اقيم في نهاية يناير الماضي وقال الهندي ان هذا التجمع سيكون شهريا حتي نهاية المسابقات التى تنتهي اخر ابريل يتم بعدها عمل معسكرات داخلية لفترات زمنية طويلة.