* الفضل: الشكر للشيخ علي الجابر على هذه اللمة

* المهنا: تأصيل للمحبة وتقريب وجهات النظر

* الراشد: ليحذوا الآخرون حذو علي الجابر

كتب – فارس العبدان:

كعادتها السنوية استضافت مزرعة “عزايز” لقاء السلطتين الودي من الوزراء والنواب خلال دعوة الشيخ علي الجابر التي تعبر عن روح الاسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع الكويتي.

حضر اللقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واغلب الوزراء بالاضافة الى عدد من النواب في اجواء ودية بعيداً عن السياسة لاسيما ان هذه الدعوة تأتي في اطار العادات الحميدة التي جبلت عليها الاسرة الحاكمة في الكويت وابناء الشعب كافة واستمرارا لتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية.

وفاق عدد الوزراء حضور النواب فكان الحضور للسلطة التنفيذية مع تواجد خجول من السلطة التشريعية التي لم يتجاوز حضور افرادها عدد اصابع اليد الواحدة.

في هذا السياق قال وزير العدل الدكتور فهد العفاسي ان هذه الدعوة فرصة للالتقاء بين السلطتين بجانب الود خارج اللقاءات الرسمية وأتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للقيادة السياسية بمناسبة الاعياد الوطنية.

من جانبه شكر وزير الصحة العامة د.باسل الصباح على شكر الشيخ علي الجابر للدعوة الكريمة كعادته السنوية وبشكل ودي وان شاءالله تستمر هذه الدعوة وأهنئ سمو أمير البلاد وولي العهد الأمين بحلول الأعياد الوطنية وان شاءالله يكون عام خير.

وبدوره اعرب محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا عن بالغ شكره للشيخ علي الجابر على هذه الدعوة التي تعبر عن التواصل بين اهل الكويت، مشيرا الى ان الشيخ علي اعتاد على جمع ابناء الشعب في مكان واحد سنويا وهي مبادرة كريمة امتدادا لنهج آبائه وأجداده في تأصيل المحبة بين الشعب وتقريب وجهات النظر وزيادة اواصر المحبة بين الجميع.

من جهته قال النائب احمد الفضل نقدم شكرنا للشيخ علي الجابر على الدعوة الكريمة وبعمل هذه اللمة بين النواب ومسؤولي الدولة وعلى الحفاوة والكرم.

ومن جانبه قال النائب فراج العربيد ان لقاءنا اليوم “امس” يعزز ايجابيات كثيرة تستفيد منها كافة الاجيال وهذه المبادرة ليست غريبة على أسرة آل الصباح الطيبة التي من شأنها جمع المواطنين كافة في مكان واحد للتعارف والتواصل، فهذه العادات جبل عليها اهل الكويت منذ القدم، وتدل على التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم، وهي مبادرة طيبة تدل على المكانة التي يحظى بها الشعب لدى الاسرة الكريمة.

واضاف العربيد ان هذه الايام المباركة التي تمر علينا وهي اعياد الاستقلال والتحرير تحتم علينا التماسك والتعاضد لخدمة بلدنا تحت راية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد، متضرعا الى الباري عز وجل ان يديم الاستقرار في هذا البلد الطيب تحت راية أسرة آل الصباح.

من جانبه، قال النائب السابق علي الراشد ان مبادرة الشيخ علي جابر مبادرة طيبة من اسرة طيبة نسأل الله ان يعزها، مشيرا الى ان التعارف والتواجد في هذا المكان الهادئ بعيدا عن ضغوط العمل امر طيب وجميل بين الشعب الكويتي وهي دلالة واضحة على المحبة المتبادلة، متمنيا ان تستمر هذه المبادرة سنويا للقاء بعضنا والتعارف والتواصل، وان يحذو الاخرون حذو الشيخ علي الجابر لتعزيز الترابط والتلاحم بين مختلف افراد المجتمع الكويتي.

واضاف الراشد ان هذه المناسبة فرصة لتهنئة سمو الامير وولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاعياد الوطنية ويجب ان نستذكر شهداءنا الابرار بكل فخر واعتزاز لانهم قدموا لنا برهانا واضحا على التضحية والعطاء ومن واجبنا ان نجعلهم رموزا للاجيال المقبلة التي تحمل رفعة البلد مستقبلا.

ومن ناحيته قال النائب سالم الحريص: ان الكل يعرف العادة السنوية الشيخ علي الجابر السنوية دعوة الجميع واليوم (امس) نتشرف بدعوته للسلطتين في اجواء اجتماعية بعيدا عن اجواء السياسة ونتمنى ان نسعد بهذا اللقاء في مكان عزيز على قلوبنا جميعا.

وشدد الحريص على اهمية ان تجمعنا هذه الاعياد والمسرات مع دوام التواصل بما يعزز التلاحم بين السلطتين، لاسيما ان هذا يعكس الود والمحبة فيما بيننا وأن هذا الجمع يعزز التواصل والتعاون لما فيه مصلحة الكويت.