السودان يفرج عن العشرات من معتقلي احتجاجات الخبز

الخرطوم – وكالات:

أفرجت السلطات السودانية عن عشرات المعتقلين، الذين اعتقلوا الشهر الماضي، خلال احتجاجات على غلاء أسعار الخبز، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أيام على انتقاد السفارة الأميركية في الخرطوم لظروف احتجازهم “غير الإنسانية والمهينة”.

وقال مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن المهدي ليل أول من أمس، إن قرار الإفراج جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، مشيراً إلي ان كل المعتقلين سيتم الإفراج عنهم قريباً.

وخرج المعتقلون المفرج عنهم من سجن كوبر شمال الخرطوم، وهم يهتفون “حرية، عدالة ثورة”، وكان في انتظارهم العشرات من أفراد عائلاتهم الذين استقبلوهم بالاحضان.

واحتفلت الاسر وقام البعض بالهتاف وترديد أغان وطنية،فيما بدأت مجموعة من الأشخاص اعتصاماً أمام أحد السجون قائلة إنها لن تبرح مكانها قبل الإفراج عن كل السجناء السياسيين

وقال المعتقلون المطلق سراحهم إنهم كانوا يتوقعون الإفراج عنهم، بسبب الوضع السياسي في البلاد، لكن الصديق الصادق، نجل رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي قال “لم يطلق سراحنا جميعاً، لأن زملاء لنا لا يزالون قيد الاعتقال”.

وأضاف إن “الظروف التي أدت لاعتقالنا لم تتغير، لا تزال بعض القوانين التي تقيد الحريات قائمة”.

وأفادت أنباء صحافية أن من بين المفرج عنهم الثمانون، نشطاء وقيادات بارزة في المعارضة، منهم الأمين العام لحزب “الأمة” سارة نقدالله ونائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر والصديق الصادق المهدي، ، والناشطة في مجال حقوق المرأة أمل هباني.

وكانت السلطات طلبت، على غير عادة، من مراسلي وسائل الاعلام الحضور الى كوبر لتغطية خبر إطلاق سراح هؤلاء.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أن قرار الإفراج لم يشمل كوادر الحزب الشيوعي، ولا سكرتيره السياسي محمد مختار الخطيب، كما لا يزال رئيس حزب “المؤتمر” عمر الدقير وعدد من الصحافيين والمعتقلين الآخرين قيد الحبس.

وسارع حزب “الأمة” إلى إعلان ترحيبه بالإفراج عن المعتقلين، ووصفه بالإيجابي، لكنه رأى فيه محاولة من النظام لممارسة “عملية تخدير تمتص السخط الشعبي”.